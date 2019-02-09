Фонсека: «Ракицкий сам захотел уйти из „Шахтера“»

сегодня, 14:05

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал об уходе из команды защитника Ярослава Ракицкого, который перешел в «Зенит».

«Это правда, что в атакующем плане Ракицкий давал нам качество и силу. Буквально сверхъестественную. С мячом в атаке он был одним из лучших в мире, в этом я не сомневаюсь.

Нужно понимать, что продать Ракицкого – это не было желанием клуба. Ракицкий подошел ко мне и к администрации клуба, он выразил свое желание уйти.

Он решил, что это будет хорошая возможность для него, решил попробовать себя в другом чемпионате. Не хочу ставить палки в колеса своим игрокам», — сказал Фонсека в интервью украинскому каналу «Футбол 1».