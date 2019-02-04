«Реал» перед серьезным тестом

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Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.15 7 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 1.85 3.5 4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.17 6.5 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.3 3.5 1.8
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Марсель -:-  Бордо 2.15 3.2 3.6
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза 2.02 3.3 3.55
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.55 3.55 6.3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.2 3.15 3.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.2 3.3 3.1
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 9’ Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 1:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 3.15 3.1 2.25
03:10 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 2.7 2.85 2.8
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ 4.5 2.8 1.9
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 2.1 2.95 3.75
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
00:00 53’ Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас 1:0 Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида -:- Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
01:40 сегодня Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал -:- Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб НюрнбергНюрнберг 2.1 3.35 3.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 6.4 4.7 1.45
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер 1.5 4.3 6.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 3.15 3.5 2.2
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима -:- Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа -:- Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб СараевоСараево - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Ригас ФСРигас ФС - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад -:- Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
03:36 сегодня Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара -:- Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
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«Реал» перед серьезным тестом

вчера, 22:42

Впервые за долгое время болельщикам не стыдно за игру «Реала». «Соккер.ру» предвидит серьезные грядущие испытания для «сливочных».

В нынешнем сезоне на «Реал» часто было больно смотреть. Команда под руководством Хулена Лопетеги и без Криштиану Роналду, с уставшим лучшим игроком мира Лукой Модричем не могла найти свою игру. Жертвой заминок, которые позволили конкурентам умчаться в плохо отыгрываемый в Испании отрыв, стал сам Лопетеги. «Реал» пошел по проверенному пути и доверил главный пост в команде Сантьяго Солари, который работал с «Кастильей». 

В Мадриде имели в виду очень удачный опыт такого назначения Зинедина Зидана, но каковы шансы, что в этой ситуации можно дважды войти в одну реку? Невелики. И Солари сразу принялся собирать шишки и волну критики, порции которой во многом ему доставались по инерции за наследие предшественника и ошибки руководства, которое решило, что и без Криштиану способно вырулить на прежние позиции. 

И вот впервые за весь сезон «Реал» добился серии в пять побед подряд во всех турнирах. Великий и ужасный «Реал» на протяжении всего сезона не мог победить кряду в пяти матчах. Только одна серия из четырех побед подряд была. Настолько все грустно было у болельщиков «сливочных», которые даже не могли толком рассмотреть свет в конце тоннеля. И вот теперь он появился. Но стоит ли всерьез оценивать эту серию? Давайте посмотрим.

Старту серии предшествовал ответный матч Кубка Испании с «Леганесом» в середине января. Чудовищный матч, надо сказать. Игра, на которую «Реал» вышел стоять на поле до финального свистка и ничего не делать, потому что в первой встрече дома победил со счетом 3:0. Такого апатичного и просто отвратительного отношения к зрителям и к футболу как к виду спорта «Реал» давно не показывал – как в той игре, пересмотрите, если вам некуда девать два часа времени, а все, даже самые плохие, фильмы вы уже поглядели. 

Хочется думать, что Солари заставлял своих ребят после той игры круглосуточно вместо и на тренировках просматривать эту игру. Потому что тогда, оттолкнувшись от дна апатии, «Реал» заиграл с куда большим куражом. Перелом наступил в очень ответственной игре с «Севильей», которая решила воспользоваться замешательством «сливочных» и присоединиться к «Барселоне» и «Атлетико» в деле обеспечения дыхательных путей игроков «Реала» пылью из-под своих колес. 

Но «сливочные» посчитали, что это будет уже слишком, «Севилью» осадили, выиграв со счетом 2:0. Причем с настолько тотальным перевесом, что в Андалусии забыли даже заикаться о месте в первой тройке, несмотря на периодически демонстрируемый веселый атакующий футбол. «Реал» пригвоздил «Севилью» и почувствовал, что ему даже нравится так играть.

Потому что потом была первая игра 1/4 финала Кубка Испании с «Жироной», где «Реал» повеселился, забил четыре мяча, но пропустил два, напомнив, что пока не все ладно в королевстве. Ровно такая же картина по счету наблюдалась в выездной игре с «Эспаньолом». Тоже четыре забитых мяча и два пропущенных с катастрофой в виде потери двух центральных столпов обороны: травма Рамоса и удаление Варана. Выстояли и не особо запнулись. 

В ответной игре с «Жироной» ошибок встречи с «Леганесом» повторено не было – одержана победа со счетом 3:1. И в последнем поединке чемпионата Испании «Реал» убедительно обыграл «Алавес» - 3:0. Так все легко получилось, играючи. Даже страшно представить, что в первом круге этот самый «Алавес» обыграл «Реал» со счетом 1:0. Так стыдно, так стыдно.

А что изменилось в игре «Реала»? Факторов, как обычно, несколько. В Мадриде перестали искать лидера и вожака, к наличию которого привыкли за годы доминирования Роналду. Там было сложно представить, что команда может и сама по себе здорово играть, опираясь на свою тактику и мастерство исполнителей. Те самые слова про размазывание голов Роналду по всем остальным, которые Лопетеги произносил в самом начале сезона, начали сбываться. 

Но для этого потребовалось столько времени. Плюнули и махнули рукой уже на Бэйла, которого пытались сотворить лидером, вожаком, но его хрустальное здоровье и отсутствие должных черт характера дали понять, чтобы ребята как-то сами выгребали. Среди факторов стоит отметить, конечно, и возвращение Бензема. 

Над Каримом за последние годы стало хорошим тоном смеяться, не воспринимать его всерьез в составе. Но парень забил в четырех последних матчах подряд, забил шесть мячей. Причем ему теперь для голов не нужно тратить пяток-другой моментов, он не забивает при счете 4:0, когда все всем ясно. А начали залетать у француза действительно важные и ключевые мячи.

 В последний раз Бензема так удивлял в январе 2017 года, когда забивал в пяти встречах подряд. Еще один фактор – Модрича отпустило. Лука перестал жаловаться через интервью о том, как тяжело на его физике и психологии сказался 2018 год, как он отпахал без перерывов и не может перезарядить батареи. Испарились намеки на переход в «Интер».

Хорват молча принялся за работу и снова читает игру в центре, всюду успевает, раздает вовремя острые передачи, забивает – все как в оптимальном состоянии и ранее. Видимо, тоже требовалось время, чтобы стряхнуть с себя все, что навалилось за 2018-й. Наконец, «Реал» стал позволять без давления играть молодым. От «сливочных» после мучений первой части сезона как-то резко отстали, прекратили столь мощно прессинговать и требовать чего-то заоблачного. 

Во всяком случае – в медийной окружающей среде. Даже неприятная история с отношением тренеров к Иско как-то отошла на второй план, все замолчали и следят за развитием истории. А между тем то Регилон, то Одриосола, то Себальос, то Винисиус выходят, набивают шишки, проявляют себя. Не говорим уже о Васкесе и Асенсио, которые все-таки чуток притормозили по сравнению с тем, как оценивали их потенциал ранее. 

Зато тот же Винисиус в свои юные года показывает очень яркий футбол. Вероятно, где-то заигрывается, перетягивает, но от него исходит драйв, азарт, кураж, которого не хватало «Реалу». Он пытается и у него часто получается, потому что парень очень талантливый. Но не стоит забывать и еще об одном факторе – это календарь. Да, со сложной «Севильей» действительно был классный матч. Но «Жирона», «Эспаньол» и «Алавес» все-таки не тот подбор соперников, издевательства над которыми можно воспринимать всерьез. 

Все искоса продолжают посматривать на эти результаты, понимая, что оборона может опять начать ошибаться, а Бензема промахиваться. И вот впереди у «Реала» отрезок истины, так скажем. Впереди три игры на выезде. И какие. Сначала первый полуфинал с «Барселоной» в Кубке Испании, потом на этой же неделе битва с «Атлетико» в чемпионате, а через неделю игра с «Аяксом» в Лиге чемпионов. Вот эта серия и покажет, насколько далеко шагнул коллектив Солари в переосмыслении и решении своих проблем. Результата теста ждут все с нетерпением.

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NOVA
NOVA ответил Дмитрий Климович 2
   208 / 797
сегодня в 00:12
Реал- ЦСКА 0-3😉😉😂😂
я смотрю цска и остается только что вспоминать не нужный для Реала матч!!
NOVA
NOVA
   208 / 797
сегодня в 00:10
надеюсь отыграют эти три матча на одном дыхании и с классной игрой!!! удачи и побед же конечно!!!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   41 / 797
вчера в 23:39
Реал- ЦСКА 0-3😉😉😂😂
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