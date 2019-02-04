«Реал» перед серьезным тестом

вчера, 22:42

Впервые за долгое время болельщикам не стыдно за игру «Реала». «Соккер.ру» предвидит серьезные грядущие испытания для «сливочных».

В нынешнем сезоне на «Реал» часто было больно смотреть. Команда под руководством Хулена Лопетеги и без Криштиану Роналду, с уставшим лучшим игроком мира Лукой Модричем не могла найти свою игру. Жертвой заминок, которые позволили конкурентам умчаться в плохо отыгрываемый в Испании отрыв, стал сам Лопетеги. «Реал» пошел по проверенному пути и доверил главный пост в команде Сантьяго Солари, который работал с «Кастильей».

В Мадриде имели в виду очень удачный опыт такого назначения Зинедина Зидана, но каковы шансы, что в этой ситуации можно дважды войти в одну реку? Невелики. И Солари сразу принялся собирать шишки и волну критики, порции которой во многом ему доставались по инерции за наследие предшественника и ошибки руководства, которое решило, что и без Криштиану способно вырулить на прежние позиции.

И вот впервые за весь сезон «Реал» добился серии в пять побед подряд во всех турнирах. Великий и ужасный «Реал» на протяжении всего сезона не мог победить кряду в пяти матчах. Только одна серия из четырех побед подряд была. Настолько все грустно было у болельщиков «сливочных», которые даже не могли толком рассмотреть свет в конце тоннеля. И вот теперь он появился. Но стоит ли всерьез оценивать эту серию? Давайте посмотрим.

Старту серии предшествовал ответный матч Кубка Испании с «Леганесом» в середине января. Чудовищный матч, надо сказать. Игра, на которую «Реал» вышел стоять на поле до финального свистка и ничего не делать, потому что в первой встрече дома победил со счетом 3:0. Такого апатичного и просто отвратительного отношения к зрителям и к футболу как к виду спорта «Реал» давно не показывал – как в той игре, пересмотрите, если вам некуда девать два часа времени, а все, даже самые плохие, фильмы вы уже поглядели.

Хочется думать, что Солари заставлял своих ребят после той игры круглосуточно вместо и на тренировках просматривать эту игру. Потому что тогда, оттолкнувшись от дна апатии, «Реал» заиграл с куда большим куражом. Перелом наступил в очень ответственной игре с «Севильей», которая решила воспользоваться замешательством «сливочных» и присоединиться к «Барселоне» и «Атлетико» в деле обеспечения дыхательных путей игроков «Реала» пылью из-под своих колес.

Но «сливочные» посчитали, что это будет уже слишком, «Севилью» осадили, выиграв со счетом 2:0. Причем с настолько тотальным перевесом, что в Андалусии забыли даже заикаться о месте в первой тройке, несмотря на периодически демонстрируемый веселый атакующий футбол. «Реал» пригвоздил «Севилью» и почувствовал, что ему даже нравится так играть.

Потому что потом была первая игра 1/4 финала Кубка Испании с «Жироной», где «Реал» повеселился, забил четыре мяча, но пропустил два, напомнив, что пока не все ладно в королевстве. Ровно такая же картина по счету наблюдалась в выездной игре с «Эспаньолом». Тоже четыре забитых мяча и два пропущенных с катастрофой в виде потери двух центральных столпов обороны: травма Рамоса и удаление Варана. Выстояли и не особо запнулись.

В ответной игре с «Жироной» ошибок встречи с «Леганесом» повторено не было – одержана победа со счетом 3:1. И в последнем поединке чемпионата Испании «Реал» убедительно обыграл «Алавес» - 3:0. Так все легко получилось, играючи. Даже страшно представить, что в первом круге этот самый «Алавес» обыграл «Реал» со счетом 1:0. Так стыдно, так стыдно.

А что изменилось в игре «Реала»? Факторов, как обычно, несколько. В Мадриде перестали искать лидера и вожака, к наличию которого привыкли за годы доминирования Роналду. Там было сложно представить, что команда может и сама по себе здорово играть, опираясь на свою тактику и мастерство исполнителей. Те самые слова про размазывание голов Роналду по всем остальным, которые Лопетеги произносил в самом начале сезона, начали сбываться.

Но для этого потребовалось столько времени. Плюнули и махнули рукой уже на Бэйла, которого пытались сотворить лидером, вожаком, но его хрустальное здоровье и отсутствие должных черт характера дали понять, чтобы ребята как-то сами выгребали. Среди факторов стоит отметить, конечно, и возвращение Бензема.

Над Каримом за последние годы стало хорошим тоном смеяться, не воспринимать его всерьез в составе. Но парень забил в четырех последних матчах подряд, забил шесть мячей. Причем ему теперь для голов не нужно тратить пяток-другой моментов, он не забивает при счете 4:0, когда все всем ясно. А начали залетать у француза действительно важные и ключевые мячи.

В последний раз Бензема так удивлял в январе 2017 года, когда забивал в пяти встречах подряд. Еще один фактор – Модрича отпустило. Лука перестал жаловаться через интервью о том, как тяжело на его физике и психологии сказался 2018 год, как он отпахал без перерывов и не может перезарядить батареи. Испарились намеки на переход в «Интер».

Хорват молча принялся за работу и снова читает игру в центре, всюду успевает, раздает вовремя острые передачи, забивает – все как в оптимальном состоянии и ранее. Видимо, тоже требовалось время, чтобы стряхнуть с себя все, что навалилось за 2018-й. Наконец, «Реал» стал позволять без давления играть молодым. От «сливочных» после мучений первой части сезона как-то резко отстали, прекратили столь мощно прессинговать и требовать чего-то заоблачного.

Во всяком случае – в медийной окружающей среде. Даже неприятная история с отношением тренеров к Иско как-то отошла на второй план, все замолчали и следят за развитием истории. А между тем то Регилон, то Одриосола, то Себальос, то Винисиус выходят, набивают шишки, проявляют себя. Не говорим уже о Васкесе и Асенсио, которые все-таки чуток притормозили по сравнению с тем, как оценивали их потенциал ранее.

Зато тот же Винисиус в свои юные года показывает очень яркий футбол. Вероятно, где-то заигрывается, перетягивает, но от него исходит драйв, азарт, кураж, которого не хватало «Реалу». Он пытается и у него часто получается, потому что парень очень талантливый. Но не стоит забывать и еще об одном факторе – это календарь. Да, со сложной «Севильей» действительно был классный матч. Но «Жирона», «Эспаньол» и «Алавес» все-таки не тот подбор соперников, издевательства над которыми можно воспринимать всерьез.

Все искоса продолжают посматривать на эти результаты, понимая, что оборона может опять начать ошибаться, а Бензема промахиваться. И вот впереди у «Реала» отрезок истины, так скажем. Впереди три игры на выезде. И какие. Сначала первый полуфинал с «Барселоной» в Кубке Испании, потом на этой же неделе битва с «Атлетико» в чемпионате, а через неделю игра с «Аяксом» в Лиге чемпионов. Вот эта серия и покажет, насколько далеко шагнул коллектив Солари в переосмыслении и решении своих проблем. Результата теста ждут все с нетерпением.