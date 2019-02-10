Уткин: «„Реал“ к весне становится другим»

Российский комментатор Василий Уткин отметил улучшение в игре «Реала» в последних матчах. Накануне «сливочные» обыграли «Атлетико» (3:1).

Я все больше укрепляюсь в мысли, что вот есть разные команды, турниры, тактические построения, и вот это — футбол. Такая игра, в которую играют мужчины (и пытаются женщины).

Но совершенно особняком от этого процесса стоит мадридский «Реал». Это явление другого порядка. Причем я говорю совсем не о масштабе, об этом как-нибудь в другой раз. Полгода «Реал» может быть любым. Но к весне, а февраль в Европе — это весна, он становится другим. Вдруг все встает на свои места, как-то начинает взаимодействовать.

Из чего я делаю простой вывод: «Реал» — это растение. То стоит с сухими ветками, а потом раз — и зазеленело. Ну, или рептилия, пребывающая зимой в анабиозе, а потом хлоп — и капец мухам с червячками. А может быть, «Реал» — енот, который весной выходит из спячки. Но футбольная команда он только с виду.

Больше мне сказать на эту тему нечего. Меняются игроки, тренеры, но весной дерево-«Реал» зеленеет, лягушка-«Реал» квакает и начинает пожирать насекомых, а «Реал»-енот вступает в гиперактивную фазу и выходит на охоту.

Все. Ученые Гарварда, слово вам. Иначе стэнфордские перехватят тему.