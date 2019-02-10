Гусев: «Мы с Бердыевым до сих пор переживаем из-за Карлоса Эдуардо»

Бывший президент «Рубина» Александр Гусев вспомнил о покупке казанским клубом полузащитника Карлоса Эдуардо за 20 млн евро. Этот трансфер стал одним из самых провальных в истории РПЛ . Бразилец покинул клуб в 2016 году.

Карлос Эдуардо — наша главная ошибка, которую я и Курбан переживаем до сих пор. Вопрос решался за часы. За три часа до закрытия трансферного окна мне позвонил Бердыев. Сказал, что есть возможность взять игрока сборной Бразилии. Я о нём ничего не слышал. Если бы я увидел, что он такой маленький и невзрачный, не дал согласие. Я позвонил Рустаму Нургалиевичу, сказал, что есть такой игрок, но стоит 20 миллионов евро. Минниханов сказал, что раз сборная Бразилии, то давай рискнем. Вот тогда я подвел и президента, и вообще весь клуб, заплатив такие деньги и не получив никакой отдачи.

Уже в Германии у него была предрасположенность к травме, но мы физически не успели его протестировать. Это самый негативный опыт в моей жизни.