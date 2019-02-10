Булатов: «Радует, что многие из „Спартака-2“ уже играют за первую команду»

Главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов оценил плоды своей работы на посту наставника второй команды «красно-белых».

47-летний специалист принял команду в мае прошлого года.

Моя задача — готовить кадры для основной команды. За полгода, что я в «Спартаке-2», многие ребята прибавили. И в этом, конечно, главное удовольствие, которое получаешь от работы.

Есть футболисты, которые пробились в основной состав еще до меня. Это Максименко, Ломовицкий, Рассказов. Есть ребята, которые поработали уже со мной — например, Мелкадзе, Маслов, Гапонов, которые сейчас тренируются с основой. Пришли из «Чертаново», минуя «Спартак-2», Глушенков и Умяров. Но сам факт, что много футболистов из «Спартака-2» уже играют за первую команду, не может меня не радовать.