Ломовицкий: «Думаю, крышу от зарплаты мне не снесет»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий порассуждал о лимите на легионеров в РПЛ и о повышенной зарплате российских игроков из-за этого самого лимита.

Вообще не думал о том, что выхожу на поле благодаря лимиту. Иной раз прикидываешь состав на матч и понимаешь: шанс сыграть у тебя по лимитным соображениям выше. Но ни планировать, ни разыгрывать эту карту невозможно. Просто работаешь на максимуме и ждешь, что окажут доверие. Лимит вообще не для того введен, чтобы нас развратить. Отменят — будем конкурировать. Важно лишь, чтобы у сборной не было проблем. Ради нее, как я понимаю, лимит и придуман. Последствия его отмены предугадать невозможно.

Думаю, крышу от зарплаты мне не снесет. Даже не думаю, а точно. Рядом есть родные и близкие, которые предупредят и одернут в нужный момент.