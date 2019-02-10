Ломовицкий: «Думаю, крышу от зарплаты мне не снесет»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий порассуждал о лимите на легионеров в РПЛ и о повышенной зарплате российских игроков из-за этого самого лимита.
Вообще не думал о том, что выхожу на поле благодаря лимиту. Иной раз прикидываешь состав на матч и понимаешь: шанс сыграть у тебя по лимитным соображениям выше. Но ни планировать, ни разыгрывать эту карту невозможно. Просто работаешь на максимуме и ждешь, что окажут доверие. Лимит вообще не для того введен, чтобы нас развратить. Отменят — будем конкурировать. Важно лишь, чтобы у сборной не было проблем. Ради нее, как я понимаю, лимит и придуман. Последствия его отмены предугадать невозможно.
Думаю, крышу от зарплаты мне не снесет. Даже не думаю, а точно. Рядом есть родные и близкие, которые предупредят и одернут в нужный момент.
Напомним, что в декабре 21-летний футболист продлил контракт с клубом.
Возможно. Ликующий Федун поедет в Африку и привезет пару автобусов афроспартаковцев, а ты окажешься в "Енисее".
Возможно. Ликующий Федун поедет в Африку и привезет пару автобусов афроспартаковцев, а ты окажешься в "Енисее".
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