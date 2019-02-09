Кононов: «„Спартак“ еще не готов так, как готов „Слован“»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от братиславского «Слована» в последнем товарищеском матче (1:3).

То, что проиграли, - минус. Но это было ожидаемо с учётом того, что команды находятся в разной степени готовности. «Слован» уже играет с 16 числа, они побыстрее, посвежее. Мы проводим свою работу, команда работает в двухразовом режиме.

Что касается физической подготовки, то сейчас мы не можем играть на такой лёгкости и свежести. Это будет на четвёртом сборе. Предполагалось, что будет сложно, говорил об этом ребятам.

Если говорить об ошибках, то мы не успевали за быстрыми игроками. Отсюда - пропущенные голы.

Оценка левому флангу в первом тайме? Я не буду говорить про отдельных игроков, сегодня вся команда проваливались на своих позициях не из-за того, что они слабее, а потому что разная степень готовности.

Мы еще не готовы так, как готов «Слован». Это не говорит о качестве того или иного игрока. В моём понимании команда просто не была свежей. Я говорил, что этот сбор будет самым тяжёлым.