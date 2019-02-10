Ломовицкий: «В детстве играл один против восьмерых. Отсюда и техника»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал, что обучался азам дриблинга еще играя во дворе.
Крайний полузащитник должен идти в обводку. Больше в штрафной, конечно. А на других участках поля играть на команду. Если из четырех попыток хотя бы раз получится пролезть и отдать острый пас, уже будет польза. Атакующий игрок в любом случае обязан брать игру на себя. Это не самодеятельность, а наша работа.
В академии «Спартака» никто и никогда не запрещал обыгрывать один в один. Помог и двор, между прочим. Выходил на улицу, брал себе вратаря и играл против семерых-восьмерых. Пусть не ровесников, а помладше, но все-таки. Бегал с ними, возился. Наверное, не зря.
Напомним, что в декабре 21-летний футболист продлил контракт с клубом.
в бразилии самыми крутыми становятся те, кто выходит играть с ребятами постарше, учится у них и возит из... а этот с парнями помладше "технику" набивал))) ахахахаха
в бразилии самыми крутыми становятся те, кто выходит играть с ребятами постарше, учится у них и возит из... а этот с парнями помладше "технику" набивал))) ахахахаха
«В детстве играл один против восьмерых. Отсюда и техника»
«В детстве играл один против восьмерых. Отсюда и техника»
раз получится пролезть и отдать острый пас,
уже будет польза / 1 пролезть и 3 контр атаки привезти на свои ворота /
раз получится пролезть и отдать острый пас,
уже будет польза / 1 пролезть и 3 контр атаки привезти на свои ворота /
Надо серьезно прибавлять, пора уже!
Надо серьезно прибавлять, пора уже!
"Спартак" так же, только в Европу попадает, тут же получает рекорд и вылетает. А потом Кубок Канделаки выигрывает товарищеский и делает вид, что все нормально.
"Спартак" так же, только в Европу попадает, тут же получает рекорд и вылетает. А потом Кубок Канделаки выигрывает товарищеский и делает вид, что все нормально.
Позор и стыд.
Позор и стыд.
стыдно за зенит!
АХАХАХАХ
стыдно за зенит!
АХАХАХАХ