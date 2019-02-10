Ломовицкий: «В детстве играл один против восьмерых. Отсюда и техника»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал, что обучался азам дриблинга еще играя во дворе.

Крайний полузащитник должен идти в обводку. Больше в штрафной, конечно. А на других участках поля играть на команду. Если из четырех попыток хотя бы раз получится пролезть и отдать острый пас, уже будет польза. Атакующий игрок в любом случае обязан брать игру на себя. Это не самодеятельность, а наша работа.

В академии «Спартака» никто и никогда не запрещал обыгрывать один в один. Помог и двор, между прочим. Выходил на улицу, брал себе вратаря и играл против семерых-восьмерых. Пусть не ровесников, а помладше, но все-таки. Бегал с ними, возился. Наверное, не зря.