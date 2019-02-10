Калачев: «Довольно часто задумываюсь о завершении карьеры»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев рассказал о восстановлении после травмы мениска, а также признался, что он часто задумывается о завершении карьеры игрока.

Восстановление идет по плану. К концу февраля вроде должен быть готов к тренировкам в общей группе. Но загадывать не хочу. Мышца после операции стала меньше, ее необходимо закачивать и стабилизировать. Врачи говорят, что операция прошла хорошо. Но по ощущениям до сих пор есть дискомфорт в ноге из-за нагрузки. Посмотрим, как будет дальше.

Думаю о завершении карьеры и достаточно часто. На данный момент есть задача восстановиться и попытаться помочь команде в концовке сезона. Окончательное решение приму ближе к завершению чемпионата.

Стал реже попадать в основной состав, сейчас получил тяжелую травму... Это звонок, ведь здоровье — главный критерий в спорте. После завершения карьеры хочется нормально жить и не чувствовать болей в суставах. Плюс мне уже будет 38 лет. Кто-то и до 35 не доигрывает. Поэтому, наверное, много факторов указывают на то, что пора заканчивать. Я близок к этому решению. Но в душе пока не могу с этим смириться. Плюс многое будет зависеть от заинтересованности клуба во мне. Карьеру точно хочу завершить в «Ростове».