Кузнецов: «Зе Луиш и Адриано одни из лучших на постсоветском пространстве»

Тренер «Спартака» Сергей Кузнецов поделился мнением о нападающих «красно-белых» Луисе Адриано и Зе Луише.
Луис Адриано при встрече меня узнал. Я же был одним из его конкурентов в борьбе за звание лучшего бомбардира в чемпионате Украины. «Карпаты» играли с «Шахтером» на новенькой «Донбасс Арене», едва она открылась в 2009 году. Мы оба участвовали в том матче.
Считаю, что Луис Адриано - очень высококвалифицированный нападающий, один из лучших на постсоветском пространстве наряду с Зе Луишем. Радует, что у «Спартака» есть такая пара форвардов.
Группа атаки у команды укомплектована. Есть же еще Софьян Ханни, который в последнее время заново раскрылся. Молодежь, надеюсь, в ближайшее время тоже себя покажет с самой лучшей стороны. Я же счастлив работать с талантливыми и интересными футболистами, которые собраны в «Спартаке».
Когда Фарфан, Гранквист, Иванович, Рыбус, Муса играли на ЧМ, а промеска и компания смотрели его в бане. =)
Когда Фарфан, Гранквист, Иванович, Рыбус, Муса играли на ЧМ, а промеска и компания смотрели его в бане. =)
Разве смог кто-то как Адриано за 2018 забить фантастические 11 голов?
Или как Зе Луиш - аж 13! Причём 3 с пенальти, которые по уверениям сивней, судьи ставят только в ворота спартака!
Просто фантастика!
Разве смог кто-то как Адриано за 2018 забить фантастические 11 голов?
Или как Зе Луиш - аж 13! Причём 3 с пенальти, которые по уверениям сивней, судьи ставят только в ворота спартака!
Просто фантастика!
Только маленький нюанс.....если на поле кто нибудь из Судейского Корпуса РПЛ.....
А так мы все всё видим....ПАОК,Марибор,Рапид,Слован........)))
Только маленький нюанс.....если на поле кто нибудь из Судейского Корпуса РПЛ.....
А так мы все всё видим....ПАОК,Марибор,Рапид,Слован........)))