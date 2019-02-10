Кузнецов: «Зе Луиш и Адриано одни из лучших на постсоветском пространстве»

Тренер «Спартака» Сергей Кузнецов поделился мнением о нападающих «красно-белых» Луисе Адриано и Зе Луише.

Луис Адриано при встрече меня узнал. Я же был одним из его конкурентов в борьбе за звание лучшего бомбардира в чемпионате Украины. «Карпаты» играли с «Шахтером» на новенькой «Донбасс Арене», едва она открылась в 2009 году. Мы оба участвовали в том матче.



Считаю, что Луис Адриано - очень высококвалифицированный нападающий, один из лучших на постсоветском пространстве наряду с Зе Луишем. Радует, что у «Спартака» есть такая пара форвардов.

Группа атаки у команды укомплектована. Есть же еще Софьян Ханни, который в последнее время заново раскрылся. Молодежь, надеюсь, в ближайшее время тоже себя покажет с самой лучшей стороны. Я же счастлив работать с талантливыми и интересными футболистами, которые собраны в «Спартаке».