Ломовицкий: «Теоретически мог перейти в „Динамо“. Практически - нет»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал о предложениях со стороны других клубов, которые поступали к нему до продления контракта с «красно-белыми» зимой.
— В декабре вы заключили новый контракт со «Спартаком» на 4,5 года. Агент не советовал вам срок покороче?
— Обсуждалась такая возможность. Но я сказал, что меня все устраивает. Хочу как можно дольше играть за «Спартак», здесь все родное.
— Можно играть за «Спартак» хоть всю жизнь. Вопрос — на каких условиях.
— Было много случаев, когда футболист прогрессировал и клуб предлагал ему новые условия. И наоборот: нет прогресса — не играешь. В этом случае почти нет разницы, какой у тебя контракт.
— А бывает и так, что футболиста покупает более сильный клуб. У вас в договоре предусмотрены отступные?
— Да. Но об уходе нет ни единой мысли.
— В прошлом году мелькали новости: Ломовицкий близок к переходу или аренде. Речь шла, в частности, о «Динамо». Были варианты?
— Предыдущий контракт заканчивался летом 2019-го, поступали предложения, в том числе от «Динамо», теоретически мог перейти. Практически — нет. Хотел играть только за «Спартак».
— Было много случаев, когда футболист прогрессировал и клуб предлагал ему новые условия. И наоборот: нет прогресса — не играешь. В этом случае почти нет разницы, какой у тебя контракт.
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Нет-нет, что ты! Сейчас тебя преданные болельщики спартака заплюют - они же тут себя на куски рвали, доказывая какой Акинфеев плохой игрок, раз он только за родной ЦСКА выступает всю карьеру!
А оно вон как выходит )))
— Было много случаев, когда футболист прогрессировал и клуб предлагал ему новые условия. И наоборот: нет прогресса — не играешь. В этом случае почти нет разницы, какой у тебя контракт.
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Нет-нет, что ты! Сейчас тебя преданные болельщики спартака заплюют - они же тут себя на куски рвали, доказывая какой Акинфеев плохой игрок, раз он только за родной ЦСКА выступает всю карьеру!
А оно вон как выходит )))