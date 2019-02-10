Ломовицкий: «Теоретически мог перейти в „Динамо“. Практически - нет»

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Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал о предложениях со стороны других клубов, которые поступали к нему до продления контракта с «красно-белыми» зимой.

— В декабре вы заключили новый контракт со «Спартаком» на 4,5 года. Агент не советовал вам срок покороче?

— Обсуждалась такая возможность. Но я сказал, что меня все устраивает. Хочу как можно дольше играть за «Спартак», здесь все родное.

— Можно играть за «Спартак» хоть всю жизнь. Вопрос — на каких условиях.

— Было много случаев, когда футболист прогрессировал и клуб предлагал ему новые условия. И наоборот: нет прогресса — не играешь. В этом случае почти нет разницы, какой у тебя контракт.

— А бывает и так, что футболиста покупает более сильный клуб. У вас в договоре предусмотрены отступные?

— Да. Но об уходе нет ни единой мысли.

— В прошлом году мелькали новости: Ломовицкий близок к переходу или аренде. Речь шла, в частности, о «Динамо». Были варианты?

— Предыдущий контракт заканчивался летом 2019-го, поступали предложения, в том числе от «Динамо», теоретически мог перейти. Практически — нет. Хотел играть только за «Спартак».