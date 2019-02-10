Зырянов: «Если Семак упустит чемпионство, второго шанса ему могут не дать»

Старший тренер «молодежки» «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера основной команды «сине-бело-голубых».

Все шло к тому, что «Зенит» должен возглавить российский тренер. Это давно напрашивалось. С Сергеем все логично и обоснованно. Он прошел через все ступени. Работал в «Зените». Возглавлял «Уфу» – команду Премьер-Лиги, причем успешно. Результата он там добился, хотя это был его первый опыт самостоятельной работы. Все логично. Я желаю ему стать с командой чемпионом России в этом сезоне!

Конечно, это реально! Тем более, я полагаю, что если в этом году «Зенит» упустит чемпионство, следующего года Сергею Богдановичу могут и не дать.

«Зениту» стоит особенно опасаться самого себя. Если команда в этом составе покажет все, на что способна, она выиграет чемпионат. Есть хорошие, добротные футболисты. Главное, чтоб они сыграли в полную силу. Если они отдадут себя на поле в каждом матче без остатка, «Зенит» станет чемпионом.