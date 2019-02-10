Зырянов: «Если Семак упустит чемпионство, второго шанса ему могут не дать»

Старший тренер «молодежки» «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера основной команды «сине-бело-голубых».
Все шло к тому, что «Зенит» должен возглавить российский тренер. Это давно напрашивалось. С Сергеем все логично и обоснованно. Он прошел через все ступени. Работал в «Зените». Возглавлял «Уфу» – команду Премьер-Лиги, причем успешно. Результата он там добился, хотя это был его первый опыт самостоятельной работы. Все логично. Я желаю ему стать с командой чемпионом России в этом сезоне!
Конечно, это реально! Тем более, я полагаю, что если в этом году «Зенит» упустит чемпионство, следующего года Сергею Богдановичу могут и не дать.
«Зениту» стоит особенно опасаться самого себя. Если команда в этом составе покажет все, на что способна, она выиграет чемпионат. Есть хорошие, добротные футболисты. Главное, чтоб они сыграли в полную силу. Если они отдадут себя на поле в каждом матче без остатка, «Зенит» станет чемпионом.
в отличии от федунянских вилл в оффшорах
в отличии от федунянских вилл в оффшорах
Но опять Реал первый,а вы последние!!
АХХАХАА
Но опять Реал первый,а вы последние!!
АХХАХАА
Вы пять лет подряд последние,и рекорд у рекордсмена43 --- почти 12 ЛЕТ!!!!!!
И это рекорд ни кто не когда не перебьет!!!
А ты мне тут про позор!!!
АХХАХАХАХА
Вы пять лет подряд последние,и рекорд у рекордсмена43 --- почти 12 ЛЕТ!!!!!!
И это рекорд ни кто не когда не перебьет!!!
А ты мне тут про позор!!!
АХХАХАХАХА
Разницу чувствуешь?
Разницу чувствуешь?
Помтотрим,время покажет.
Помтотрим,время покажет.
Это для вас и для коней престижно,играя с дандолком вардаром,бдеям и прочими такими же серьезными соперниками(( ХАХАХАХА
По мне лучше выиграть чемпионат России чем этот турнирчик!
Это как для США чемпионат мира по баскетболу до лампочки,хотя там и так студенты играют
И в хоккее у них тоже самое,главное Олимпиада,но вам этого не понять!!!
Это для вас и для коней престижно,играя с дандолком вардаром,бдеям и прочими такими же серьезными соперниками(( ХАХАХАХА
По мне лучше выиграть чемпионат России чем этот турнирчик!
Это как для США чемпионат мира по баскетболу до лампочки,хотя там и так студенты играют
И в хоккее у них тоже самое,главное Олимпиада,но вам этого не понять!!!
Главное что бы болел за них Назар
Но Назар болеет за Анжи
В койку ты принцессу положи
Главное что бы болел за них Назар
Но Назар болеет за Анжи
В койку ты принцессу положи
новый, очень звёздный, тренер всё поправит
новый, очень звёздный, тренер всё поправит