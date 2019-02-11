«Лион» проиграл в Ницце

сегодня, 00:59

В рамках 24-го тура чемпионата Франции «Ницца» обыграла «Лион». Благодаря этой победе подопечные Патрика Виейра догоняют «Монпелье», который расположился на 4-м месте в турнирной таблице,имея в активе 37 очков. «Лион» же остается на 3-месте с 43 пунктами.

Ницца, стадион Альянс Ривьера

«Ницца» - «Лион» 1:0 (0:0)

Гол: Вальтер 69 (пенальти)

«Ницца»: Бенитес, Данте, Эрей, Сарр, Бюрнер, Тамез, Вальтер, Сиприен, Ганаго (Жалле 74), Маолида, Сен-Максимен

Главный тренер: Виейра Патрик.

«Лион»: Лопеш, Денайе, Марсело, Менди, Дюбуа, Фекир, Н'Домбеле, Ауар (Корне 86), Дембеле, Депай, Траоре (Мартен 81)

Главный тренер: Женезио Бруно.

Предупреждения: Фекир 9, Маолида 48, Данте 49, Марсело 86

Судья: Лесаж Микаэль.