Ушел из жизни легендарный футболист киевского «Динамо» Виталий Хмельницкий

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Лига Европы
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Египет. Премьер-Лига
  • Индия. Ай-Лига
  • Катар. Старс Лига
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Саудовская Аравия. Премьер-Лига
  • Все
  • Важные
  • Лига Европы
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Египет. Премьер-Лига
  • Индия. Ай-Лига
  • Катар. Старс Лига
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Саудовская Аравия. Премьер-Лига
Лига Европы 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:55 сегодня  Краснодар -:-  Байер 3.5 3.55 2.05
20:55 сегодня  Славия П -:-  Генк 2.45 3.3 2.9
20:55 сегодня  Рапид В -:-  Интер 5.5 3.6 1.67
20:55 сегодня  Галатасарай -:-  Бенфика - - -
20:55 сегодня  БАТЭ -:-  Арсенал 7.5 4.9 1.38
20:55 сегодня  Лацио -:-  Севилья 2.4 3.2 3.05
20:55 сегодня  Олимпиакос -:-  Динамо К 2 3.35 3.9
20:55 сегодня  Ренн -:-  Бетис 2.85 3.3 2.5
23:00 сегодня  Мальме -:-  Челси 8.7 4.75 1.37
23:00 сегодня  Цюрих -:-  Наполи 7.6 4.7 1.4
23:00 сегодня  Брюгге -:-  Зальцбург 3.25 3.4 2.2
23:00 сегодня  Виктория П -:-  Динамо Зб 2.45 3.3 2.9
23:00 сегодня  Спортинг -:-  Вильярреал 2.25 3.4 3.15
23:00 сегодня  Селтик -:-  Валенсия 3.25 3.3 2.25
23:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Айнтрахт Ф 2.25 3.35 3.2
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 27’ Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 1:1 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ -:- Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа -:- Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эль Дахлиа (Каир)Эль Дахлиа -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри -:- Логотип футбольный клуб Миср Эль Макаса (Фаюм)Миср Эль Макаса - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пирамидс (Эль-Файюм)Пирамидс -:- Логотип футбольный клуб Смуха (Александрия)Смуха - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал -:- Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:50 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа - - -
20:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 10 тур 1 X 2
00:00 23’ Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 1:0 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГресияГресия -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес -:- Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано -:- Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:05 сегодня Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе -:- Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)Флуминенсе -:- Логотип футбольный клуб АнтофагастаАнтофагаста - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)Реал Солт-Лейк -:- Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТусонТусон -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МариборМарибор -:- Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)Кайрат - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас -:- Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 3 тур 1 X 2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб МуромМуром -:- Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия - - -
13:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор -:- Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Фейха (Аль-Маджмаах)Аль-Фейха -:- Логотип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)Аль-Фатех - - -
18:35 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Таавон (Бурайда)Аль-Таавон -:- Логотип футбольный клуб Оход (Медина)Оход - - -
ГлавнаяНовости

Ушел из жизни легендарный футболист киевского «Динамо» Виталий Хмельницкий

вчера, 23:53

Сегодня на 76-м году жизни скончался легендарный форвард киевского «Динамо» Виталий Хмельницкий.

Ветеран провёл более 200 матчей в составе киевлян. Он четыре раза выигрывал чемпионат СССР и один раз становился обладателем кубка СССР. За сборную СССР Хмельницкий провёл 20 матчей и забил 7 мячей. Он был участником чемпионата мира 1970 года.

После окончания карьеры Хмельницкий работал в футбольной школе киевского «Динамо» детским тренером, а также в отделе селекции.

Вчера ушел из жизни легендарный английский голкипер Гордон Бэнкс.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ушел из жизни чемпион мира 1966 года Гордон Бэнкс
12 февраля
Бывший игрок ЦСКА Александров ушел из жизни в возрасте 66 лет
04 февраля
Умер бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Томпсон
31 декабря 2018
«Зенит» поздравил Лохова с юбилеем
30 декабря 2018 Комментарии6
Бывший президент «Арсенала» Хилл-Вуд скончался в возрасте 82 лет
28 декабря 2018 Комментарии0
Феличе Пуличи умер в возрасте 72 лет
16 декабря 2018
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 
Rambler's Top100