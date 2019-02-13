Ушел из жизни легендарный футболист киевского «Динамо» Виталий Хмельницкий

вчера, 23:53

Сегодня на 76-м году жизни скончался легендарный форвард киевского «Динамо» Виталий Хмельницкий.

Ветеран провёл более 200 матчей в составе киевлян. Он четыре раза выигрывал чемпионат СССР и один раз становился обладателем кубка СССР . За сборную СССР Хмельницкий провёл 20 матчей и забил 7 мячей. Он был участником чемпионата мира 1970 года.

После окончания карьеры Хмельницкий работал в футбольной школе киевского «Динамо» детским тренером, а также в отделе селекции.

Вчера ушел из жизни легендарный английский голкипер Гордон Бэнкс.