Бывший игрок ЦСКА Александров ушел из жизни в возрасте 66 лет

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Скончался бывший защитник ЦСКА и «Локомотива» Евгений Александров. Об этом стало известно из официального Твиттера московских армейцев.

ЦСКА соболезнует в связи с уходом из жизни экс-защитника армейского клуба Евгения Александрова. Прощание состоится завтра, 5 февраля, в 10.30 в клинике МЕДСИ по адресу Пятницкое шоссе, 6-й км.

Евгению Александрову было 66 лет. Также он выступал за «Зарю» (Ногинск), СКА (Ростов-на-Дону) и «Спартак» (Кострома). Тренировал костромской «Спартак», работал тренером футбольной школы московского «Спартака».

В декабре скончался ветеран московского «Динамо» Александр Минаев.