Сенников: «Три гола в своем нынешнем состоянии „Зенит“ вряд ли уже забьет»

Экс-защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников считает, что в 1/8 финала Лиги Европы смогут пройти оба российских клуба. В первых играх «Зенит» в гостях минимально уступил «Фенербахче», а «Краснодар» дома сыграл вничью с «Байером».

Думаю, шансы остаются у обеих команд. Это - главное. Не открою Америки, «Зениту» должны помочь болельщики. Счет 0:1 не очень простой. Мне кажется, важно не пропустить. Три гола в своем нынешнем состоянии «Зенит» вряд ли уже забьет. При этом забить один-два мяча туркам - задача выполнимая. «Краснодар» не стоит хоронить. Повторюсь, команда умеет атаковать и один мяч в Леверкузене забить в состоянии. Думаю, «быки» сыграют на контратаках. За неделю наши команды должны добрать кондиций. В то же время их соперники проводили серьезные матчи в своих чемпионатах и могут не успеть восстановиться. Хотя не будем делать на этом акцент.

Однозначно «Краснодар» получит серьезное усиление. Должны вернуться в состав Кристиан Рамирес и Юрий Газинский, пропускавшие первую игру из-за дисквалификации. Это опытные люди, они давно находятся в команде, «вмонтированы» в игру. У «Зенита»? Даже не знаю, кто реально может усилить игру? Новым игрокам нужно какое-то время на адаптацию. Я бы не сказал, что Ракицкий и Барриос целостно смотрелись в командной игре. Хотя это качественные игроки. Основная проблема, которая обозначилась после игры в Стамбуле, что никто не может заменить Паредеса в центре поля.

Мне кажется, «Зениту» нужно больше задействовать фланги. Играть максимально широко, переводить мяч с фланга на фланг, расшатывать таким образом оборону «Фенера», чтобы появлялись свободные зоны. В осенней части сезона за счет передач Паредеса получалась такая игра. Теперь аргентинца нет…