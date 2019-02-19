Суперкубок Испании хотят провести в формате «Финала четырех»

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес предложил разыгрывать Суперкубок Испании в формате «Финала четырех». В турнире будут принимать участие чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, а также финалист Кубка и команда, которая займет второе место в Примере. При этом также сообщается, что Рубиалес хочет провести этот турнир за границей.
Такой формат Кубка Испании, по мнению Рубиалеса, приведет к увеличению популярности испанского футбола в мире, а также к дополнительному заработку федерации и клубов.
Напомним, что матч за Суперкубок Испании в 2018 году прошел в Марокко.
Финалист кубка допустим Валенсия. Второе место в Ла Лиге занял Реал.
Вопрос: кто же будет 4ой командой?
Судейский корпус?)))
Или допустим в сезоне 2020/21
Барса опять стала чемпионом Ла Лиги и взяла кубок!
Финалист кубка и второе место в Ла Лиге занял Матрасники. ....а где еще две команды?
Финалист кубка допустим Валенсия. Второе место в Ла Лиге занял Реал.
Вопрос: кто же будет 4ой командой?
Судейский корпус?)))
Или допустим в сезоне 2020/21
Барса опять стала чемпионом Ла Лиги и взяла кубок!
Финалист кубка и второе место в Ла Лиге занял Матрасники. ....а где еще две команды?
Как правило это те же 2 команды ))
Как правило это те же 2 команды ))