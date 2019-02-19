Суперкубок Испании хотят провести в формате «Финала четырех»

19 февраля 2019, 20:43

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес предложил разыгрывать Суперкубок Испании в формате «Финала четырех». В турнире будут принимать участие чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, а также финалист Кубка и команда, которая займет второе место в Примере. При этом также сообщается, что Рубиалес хочет провести этот турнир за границей.

Такой формат Кубка Испании, по мнению Рубиалеса, приведет к увеличению популярности испанского футбола в мире, а также к дополнительному заработку федерации и клубов.

Напомним, что матч за Суперкубок Испании в 2018 году прошел в Марокко.