Ванда Нара поставила ультиматум «Интеру»

19 февраля 2019, 16:40

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, поставила ультиматум руководству клуба, об этом сообщает итальянская пресса.

Нара требует у «Интера», чтобы клуб вернул капитанскую повязку Икарди, иначе форвард больше никогда не будет играть за команду.

Также Ванда требует, чтобы «Интер» извинился перед игроком за те страдания, которые клуб принес футболисту после того, как он лишился звания капитана.