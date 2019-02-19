Ванда Нара поставила ультиматум «Интеру»

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.6 3.55 5.8
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
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Ванда Нара поставила ультиматум «Интеру»

19 февраля 2019, 16:40

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, поставила ультиматум руководству клуба, об этом сообщает итальянская пресса.

Нара требует у «Интера», чтобы клуб вернул капитанскую повязку Икарди, иначе форвард больше никогда не будет играть за команду. 

Также Ванда требует, чтобы «Интер» извинился перед игроком за те страдания, которые клуб принес футболисту после того, как он лишился звания капитана

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Все комментарии
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев ответил Дмитрий Кристя
   364 / 887
20 февраля в 15:35
Исправили
Спасибо!
barcamilan
barcamilan
   554 / 887
19 февраля в 19:54
ванда совсем чокнулась или у нее недотр.., мауро ищи новый клуб, уходи из мерды и брось жену
Санчо Панса
Санчо Панса
   97 / 887
19 февраля в 19:27
Я же говорю, что за Мауро все решает его жена! И это явно не по-мужски) Если Икарди не тряпка, то ему надо не слушаться жену, вот и все.
Дмитрий Кристя
Дмитрий Кристя ответил Алсидес Гиджиев
19 февраля в 19:22
которые клуб принес футболистку Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1103223/ikardi-mauro-internacionale
Исправили
Великий Князь
Великий Князь ответил lawr19730
   267 / 887
19 февраля в 19:06
Какой Маротта гендиректор и какой этот китайчонок президент,если взбалмошную бабу угомонить не могут.Ценник уже скинули,что дальше?Зная косого,он и за бесценок может подкаблучника спихнуть.Гыгы)Удаче интеру в войне с бабами)
Аха-ха)
Не удивлюсь, если интерасты скоро скажут, что Ванда болеет за Ювентус и является внебрачной дочерью Моджи. Аха-ха)
oncha
oncha
   78 / 887
19 февраля в 18:37
Скоро жена глушакова придет снимать Кононова.
juvenale
juvenale ответил Igo0rek
   52 / 887
19 февраля в 18:31
Ему самому не противно, от того что за него все жена решает, ставит его работодателю ультиматумы, а он покорно молчит. Кто там из них муж, а кто жена?
о семье заботится кормилица хахах
juvenale
juvenale
   52 / 887
19 февраля в 18:30
красава
lawr19730
lawr19730
   527 / 887
19 февраля в 18:19
Какой Маротта гендиректор и какой этот китайчонок президент,если взбалмошную бабу угомонить не могут.Ценник уже скинули,что дальше?Зная косого,он и за бесценок может подкаблучника спихнуть.Гыгы)Удаче интеру в войне с бабами)
Верг
Верг
   355 / 887
19 февраля в 18:09
да у неё фамилия 87, че хотели то от неё!
Шишанутый
Шишанутый
   29 / 887
19 февраля в 17:56
Ишь какая нахальная бабенка а этот Икарди сосвем под нее прогнулся. Не зря он воспитаник Барселоны, чувствуется в нем эта женская сущность. Позор ему!
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
   364 / 887
19 февраля в 17:42
которые клуб принес футболистку
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1103223/ikardi-mauro-internacionale
Die Roten
Die Roten
   507 / 887
19 февраля в 17:39
Это шантаж.))
112910415
112910415
   74 / 887
19 февраля в 17:38
эта дама...то есть, этот агент...всегда норовит так жестко доминировать...
не расстаться ли с ней Интеру навсегда? ну, и с парнем заодно
Inside91
Inside91
   839 / 887
19 февраля в 17:34
С таким "агентом" его разве только в Китай возьмут , на что возможно , женушка и расчитывает.
Igo0rek
Igo0rek ответил Илья85
   129 / 887
19 февраля в 17:28
В данном случае ,агент))))
Подозреваю, что это было не его решение, назначить ее агентом))
cannongun
cannongun
   177 / 887
19 февраля в 17:26
пересела с иглы одобрения на лицо интера
Илья85
Илья85 ответил Igo0rek
19 февраля в 17:26
В данном случае ,агент))))
Igo0rek
Igo0rek
   129 / 887
19 февраля в 17:16
Ему самому не противно, от того что за него все жена решает, ставит его работодателю ультиматумы, а он покорно молчит. Кто там из них муж, а кто жена?
дурман
дурман
   175 / 887
19 февраля в 17:16
Также Ванда требует, чтобы «Интер» извинился перед игроком за те страдания, которые клуб принес футболистку после того, как он лишился звания капитана.

ФутболистКУ ???
Соккер, почему Мауро оскорбляете, вам Ванда покажет где раки зимуют
Лакшери
Лакшери
   275 / 887
19 февраля в 17:05
что за х**ня там происходит ? Они тарасовкой вдохновляются ?
311
311 ответил Семьнуль команда
   53 / 887
19 февраля в 16:56
Какая наглость, гнать такого нужно немедленно вон.
Они с женой и добиваются этого!)
Семьнуль команда
Семьнуль команда
   132 / 887
19 февраля в 16:41
Какая наглость, гнать такого нужно немедленно вон.
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