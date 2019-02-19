Ванда Нара поставила ультиматум «Интеру»

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, поставила ультиматум руководству клуба, об этом сообщает итальянская пресса.
Нара требует у «Интера», чтобы клуб вернул капитанскую повязку Икарди, иначе форвард больше никогда не будет играть за команду.
Также Ванда требует, чтобы «Интер» извинился перед игроком за те страдания, которые клуб принес футболисту после того, как он лишился звания капитана.
Не удивлюсь, если интерасты скоро скажут, что Ванда болеет за Ювентус и является внебрачной дочерью Моджи. Аха-ха)
Не удивлюсь, если интерасты скоро скажут, что Ванда болеет за Ювентус и является внебрачной дочерью Моджи. Аха-ха)
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1103223/ikardi-mauro-internacionale
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1103223/ikardi-mauro-internacionale
не расстаться ли с ней Интеру навсегда? ну, и с парнем заодно
не расстаться ли с ней Интеру навсегда? ну, и с парнем заодно
ФутболистКУ ???
Соккер, почему Мауро оскорбляете, вам Ванда покажет где раки зимуют
ФутболистКУ ???
Соккер, почему Мауро оскорбляете, вам Ванда покажет где раки зимуют