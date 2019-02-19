В погоне за величием. «Барселоне» пора брать Лигу чемпионов

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Бавария - - -
23:00 сегодня  Лион -:-  Барселона 4.7 3.8 1.75
Юношеская Лига УЕФА 2018/2019, Квалификационный плей-офф 1 X 2
16:00 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Динамо Зб (до 19) (Загреб)Динамо Зб (до 19) 1:1
(5:4 п.) 		Логотип футбольный клуб Локомотив М (до 19) (Москва)Локомотив М (до 19) - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Герта (до 19) (Берлин)Герта (до 19) 2:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (до 19) (Париж)ПСЖ (до 19) - - -
20:00 9’ Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) 0:0 Логотип футбольный клуб Монако (до 19)Монако (до 19) - - -
20:00 9’ Логотип футбольный клуб ПАОК (до 19) (Салоники)ПАОК (до 19) 0:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (до 19) (Лондон)Тоттенхэм (до 19) - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 2.55 3.2 2.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 2.75 3.3 2.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.65 3.7 5.3
Англия. Лига Два 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 9 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 1.65 3.7 5.2
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.47 4.2 6
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 2.45 3.2 2.85
Англия. Лига Один 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 2.1 3.35 3.4
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс 1.72 3.65 4.9
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 2.95 3.45 2.25
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 2:1 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 2.55 2.9 3
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 3:0 Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 1.4 4.3 8
Болгария. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф 3:2 Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море 9.5 3.2 1.5
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 1:1 Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 1.65 2.7 9.5
18:30 80’ Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф 2:0 Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.3 4.4 12
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 7 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас 3:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 7 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:0 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас 2.25 3.15 3.15
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 2:0 Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна 2:1 Логотип футбольный клуб Пирамидс (Эль-Файюм)Пирамидс - - -
Колумбия. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК 4:2 Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 3:1 Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:1 Логотип футбольный клуб КолдингКолдинг - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 2:0 Логотип футбольный клуб Иртыш (Павлодар)Иртыш - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Динамо Тб (Тбилиси)Динамо Тб 5.4 2.75 1.87
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1:1 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2.9 1.87 4.9
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 2:1 Логотип футбольный клуб Ордабасы (Шымкент)Ордабасы - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 0:1 Логотип футбольный клуб Локомотиви Тб (Тбилиси)Локомотиви Тб 11 3.2 1.48
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 0:1 Логотип футбольный клуб Тобол (Костанай)Тобол - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга 3:0 Логотип футбольный клуб Нымме Калью (Таллин)Нымме Калью - - -
20:00 6’ Логотип футбольный клуб Эстер (Векше)Эстер 0:0 Логотип футбольный клуб КарлскронаКарлскрона - - -
20:00 5’ Логотип футбольный клуб КартахенаКартахена 0:0 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДагерфорсДагерфорс -:- Логотип футбольный клуб Линкопинг СитиЛинкопинг Сити - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 0:1 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
15:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-ВашмАль-Вашм -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
15:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Моджзел (Аль-Маджмаах)Аль-Моджзел -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
16:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб ХаерХаер - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел -:- Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Нахдха (Эд-Даммам)Аль-Нахдха -:- Логотип футбольный клуб НайранНайран - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс -:- Логотип футбольный клуб Полокване СитиПолокване Сити - - -
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В погоне за величием. «Барселоне» пора брать Лигу чемпионов

сегодня, 18:19

У «Барсы» самая дорогая команда в мире и огромные финансовые вливания в содержание состава. «Соккер.ру» уверен, что каталонцам пора доказать свой класс большой победой. 

Четыре года без международных побед

«Барселона» в последний раз выигрывала Лигу чемпионов в 2015 году, с того успеха прошло четыре года, и за это время «Реал» трижды поднимал над головой «ушастого». Это особенно больно, что чемпионом Европы среди клубов становился злейший враг. Конечно, отчасти «Барселону» извиняет и оправдывает диктатура, установленная на внутренней арене, где за последние пять лет «блаугранас» лишь однажды отдали победу в Ла Лиге «Мадриду». А Кубок Короля завоевывают из года в год будто бы в насмешку, ведь никакому испанскому королю гордый каталонский народ не подчиняется, пусть формально и проживает в его стране. 

Тем не менее, «Барселона» мечтает о Кубке чемпионов, залапанном «Реалом», и это глупо отрицать. Даже Месси в начале этого розыгрыша прямым текстом сказал: «Пора». Но разве в предыдущих розыгрышах «Барса» не стремилась к вершине? А между тем, после сезона-2014/2015, который остался за каталонцами, они даже в полуфинал не пробивались. «Барселона» взяла привычку вылетать в четвертьфинале. Положил начало этой традиции «Атлетико», а потом добавили перцу итальянские клубы, причем «Ювентус» громил «сине-гранатовых», а «Рома» отыгралась после гостевого поражения 1:4

Случайность, совпадение, система 

Один вылет в четвертьфинале можно списать на случайность, два подряд – закономерность, но три схода с дистанции – это уже система. С учетом уровня «Барселоны» и наличия звезд первой величины такие выступления в Лиге чемпионов – сущий провал, и с этим нужно что-то делать. Почему команда систематически не готова в апреле, и в чем заключается эта неготовность? Провал ведь систематический. Может быть, все дело в неправильной подготовке, ведь в тех сезонах, когда «Барса» добивалась максимума, функциональный спад приходился на январь-февраль. 

Характер не тренируется, но его можно купить

Или у каталонцев просто нет кубкового характера и лидеров, которые повели бы команду за собой в трудной ситуации? Если вспомнить поражение 0:2 от «Атлетико» после домашней победы и фиаско 0:3 от «Ювентуса» и «Ромы» - то все это были неудачи, основанные на безволии и страхе. Если высчитать некий параметр, который демонстрировал бы среднее качество игры для той или иной команды, уверен, «Барса» превосходила бы «Реал» Зидана по этому показателю, только вот в пиковые моменты напряжения «Реал» включал бесстрашие и кураж, а Месси и Ко тихо делали в штанишки. 

Поэтому ключ к большой победе «Барселоны» - изменение менталитета, команда должна быть не просто потенциально сильной и играющей, но и голодной до побед, по-спортивному злой и колючей. Не только эффектной, но и эффективной. Именно об этом на «Камп Ноу» в последнее время как-то забыли, но я вижу, что проблему заметили и попытались решить. Приглашение таких «плохишей», как Артуро Видаль и Кевин-Принс Боатенг – это как раз попытка сделать послушную команду чуть более дикой и заводной. Впрочем, есть сомнения, что сработает. «Барселона» ведь не пригласила харизматика на одну из ведущих ролей в команде, пупом «Барсы» остается Лео Месси, который семинары по лидерству прогуливал, да и не обязан гениальный футболист быть вожаком. 

«Барселона» идет ва-банк

У «Барселоны» самый дорогой состав среди всех футбольных клубов на планете – 1.17 млн евро, каталонцы тратят на зарплаты своих футболистов больше, чем кто бы то ни было – порядка 630 миллионов евро в год. Содержание одного только Месси обходится от 100 миллионов евро в год (с учетом бонусов может набежать и больше). 83% доходов уходят на содержание состава при рекомендованных расходах на выплаты игрокам в 70% бюджета. Это несет в себе определенный риск, ведь расходы могут выйти из-под контроля. 

В погоне за престижем и победой в Лиге чемпионов «Барселона» даже готова терпеть убытки. Например, есть информация, что суммарные выплаты бонусов футболистам и тренерскому штабу за победу в Лиге чемпионов превысят размер завоеванных призовых. Диковато звучит, не правда ли? Конечно, есть еще доход от продажи билетов и мерчендайзинга, дополнительные спонсорские контракты, так что в целом клуб не останется в убытке, но все-таки «Барселона» тратит сумасшедшие деньги на своих футболистов и создает для них царские условия, а они пока не платят сторицей.

«Барселона» выиграет Лигу чемпионов в нынешнем сезоне?

«Барселона» входит в тройку главных фаворитов Лиги чемпионов согласно котировкам букмекеров. Выше оцениваются шансы «Манчестер Сити» и ПСЖ, «Ювентус» незначительно отстает. А есть еще «Реал», «Ливерпуль», «Бавария», «Атлетико». Иными словами, «Барса» в числе главных претендентов, но она даже не первая среди равных. У вас есть уверенность, что команда Вальверде пройдет любую из перечисленных команд, если попадет на них в следующем раунде? У меня такой уверенности нет. Вот «Лион» каталонцы должны выигрывать, они стоят на несколько ступеней выше «ткачей», но для меня сейчас победа «Барселоны» в Лиге чемпионов и четвертый подряд вылет в четвертьфинале – события, который могут произойти примерно с одинаковой вероятностью. Какое ваше мнение: Лео затащит, или «Барса» снова останется у разбитого корыта и будет довольствоваться господством на внутренней арене?

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Все комментарии
DXTK
DXTK ответил Великий Князь
   247 / 833
сегодня в 19:55
Величие Барселоны давно отправилось на вечный покой. Аха-ха)
ну после 5 поражения в финале ЛЧ подряд из итальянского кабинета лучше видно
Римский гонец
Римский гонец
сегодня в 19:33
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ЛУЧШИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ СРЕДИ ТОП-КЛУБОВ ЕВРОПЫ 2018! ВСЕМ СПАСИБО!
https://www.soccer.ru/game/league/1099846.shtml
BenderBender
BenderBender
   499 / 833
сегодня в 19:31
DXTK, ты тут? Ждём очередного позора)))
BenderBender
BenderBender
   499 / 833
сегодня в 19:28
Даже читать не буду про театр балета на траве. Боюсь, стошнит Максимум 1/4
fantazior
fantazior
   809 / 833
сегодня в 19:25
Домой поедут скорее всего в 1/4, максимум в 1/2
viv
viv
   71 / 833
сегодня в 19:06
Однозначно Барселоне пора брать ЛЧ........
barcelonistas
barcelonistas
   605 / 833
сегодня в 19:03
"Если высчитать некий параметр, который демонстрировал бы среднее качество игры для той или иной команды, уверен, «Барса» превосходила бы «Реал» Зидана по этому показателю, только вот в пиковые моменты напряжения «Реал» включал бесстрашие и кураж, а Месси и Ко тихо делали в штанишки."

Отлично. Только я бы не про страх и штанишки написал, а про безволие и апатию, которую Барса разучилась в нужный момент преодолевать.
112910415
112910415
   106 / 833
сегодня в 18:58
пора!
Великий Князь
Великий Князь
   312 / 833
сегодня в 18:57
Величие Барселоны давно отправилось на вечный покой. Аха-ха)
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   75 / 833
сегодня в 18:43
Перхоть ушёл,у Меськи есть шанс снова взять лопоухова! Барса вперёёёдд!!!
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