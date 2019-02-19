В погоне за величием. «Барселоне» пора брать Лигу чемпионов

сегодня, 18:19

У «Барсы» самая дорогая команда в мире и огромные финансовые вливания в содержание состава. «Соккер.ру» уверен, что каталонцам пора доказать свой класс большой победой.

Четыре года без международных побед

«Барселона» в последний раз выигрывала Лигу чемпионов в 2015 году, с того успеха прошло четыре года, и за это время «Реал» трижды поднимал над головой «ушастого». Это особенно больно, что чемпионом Европы среди клубов становился злейший враг. Конечно, отчасти «Барселону» извиняет и оправдывает диктатура, установленная на внутренней арене, где за последние пять лет «блаугранас» лишь однажды отдали победу в Ла Лиге «Мадриду». А Кубок Короля завоевывают из года в год будто бы в насмешку, ведь никакому испанскому королю гордый каталонский народ не подчиняется, пусть формально и проживает в его стране.

Тем не менее, «Барселона» мечтает о Кубке чемпионов, залапанном «Реалом», и это глупо отрицать. Даже Месси в начале этого розыгрыша прямым текстом сказал: «Пора». Но разве в предыдущих розыгрышах «Барса» не стремилась к вершине? А между тем, после сезона-2014/2015, который остался за каталонцами, они даже в полуфинал не пробивались. «Барселона» взяла привычку вылетать в четвертьфинале. Положил начало этой традиции «Атлетико», а потом добавили перцу итальянские клубы, причем «Ювентус» громил «сине-гранатовых», а «Рома» отыгралась после гостевого поражения 1:4.

Случайность, совпадение, система

Один вылет в четвертьфинале можно списать на случайность, два подряд – закономерность, но три схода с дистанции – это уже система. С учетом уровня «Барселоны» и наличия звезд первой величины такие выступления в Лиге чемпионов – сущий провал, и с этим нужно что-то делать. Почему команда систематически не готова в апреле, и в чем заключается эта неготовность? Провал ведь систематический. Может быть, все дело в неправильной подготовке, ведь в тех сезонах, когда «Барса» добивалась максимума, функциональный спад приходился на январь-февраль.

Характер не тренируется, но его можно купить

Или у каталонцев просто нет кубкового характера и лидеров, которые повели бы команду за собой в трудной ситуации? Если вспомнить поражение 0:2 от «Атлетико» после домашней победы и фиаско 0:3 от «Ювентуса» и «Ромы» - то все это были неудачи, основанные на безволии и страхе. Если высчитать некий параметр, который демонстрировал бы среднее качество игры для той или иной команды, уверен, «Барса» превосходила бы «Реал» Зидана по этому показателю, только вот в пиковые моменты напряжения «Реал» включал бесстрашие и кураж, а Месси и Ко тихо делали в штанишки.

Поэтому ключ к большой победе «Барселоны» - изменение менталитета, команда должна быть не просто потенциально сильной и играющей, но и голодной до побед, по-спортивному злой и колючей. Не только эффектной, но и эффективной. Именно об этом на «Камп Ноу» в последнее время как-то забыли, но я вижу, что проблему заметили и попытались решить. Приглашение таких «плохишей», как Артуро Видаль и Кевин-Принс Боатенг – это как раз попытка сделать послушную команду чуть более дикой и заводной. Впрочем, есть сомнения, что сработает. «Барселона» ведь не пригласила харизматика на одну из ведущих ролей в команде, пупом «Барсы» остается Лео Месси, который семинары по лидерству прогуливал, да и не обязан гениальный футболист быть вожаком.

«Барселона» идет ва-банк

У «Барселоны» самый дорогой состав среди всех футбольных клубов на планете – 1.17 млн евро, каталонцы тратят на зарплаты своих футболистов больше, чем кто бы то ни было – порядка 630 миллионов евро в год. Содержание одного только Месси обходится от 100 миллионов евро в год (с учетом бонусов может набежать и больше). 83% доходов уходят на содержание состава при рекомендованных расходах на выплаты игрокам в 70% бюджета. Это несет в себе определенный риск, ведь расходы могут выйти из-под контроля.

В погоне за престижем и победой в Лиге чемпионов «Барселона» даже готова терпеть убытки. Например, есть информация, что суммарные выплаты бонусов футболистам и тренерскому штабу за победу в Лиге чемпионов превысят размер завоеванных призовых. Диковато звучит, не правда ли? Конечно, есть еще доход от продажи билетов и мерчендайзинга, дополнительные спонсорские контракты, так что в целом клуб не останется в убытке, но все-таки «Барселона» тратит сумасшедшие деньги на своих футболистов и создает для них царские условия, а они пока не платят сторицей.

«Барселона» выиграет Лигу чемпионов в нынешнем сезоне?