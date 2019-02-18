Поход за Кубком Англии. «Челси» vs МЮ

сегодня, 19:52

МЮ сыграет против второго топ-соперника подряд в Кубке Англии, хотя до поздних стадий турнира еще далеко. «Соккер.ру» готовится к рубке на «Стэмфорд Бридж».

Навстречу друг другу

Пятый раунд Кубка Англии – это 1/8-я финала, а клубы АПЛ вступают в борьбу за старейший футбольный трофей со стадии 1/32-й, следовательно, «Челси» и МЮ уже выбили по два клуба на пути к очному противостоянию.

«Челси». Действующий обладатель Кубка Англии «доехал» до матча с МЮ благодаря двум сухим победам над представителями Чемпионшипа. В третьем раунде «синие» переиграли со счетом 2:0 «Ноттингем Форест», дублем отметился Альваро Мората, которого уже нет в команде, испанец доигрывает сезон в «Атлетико» на правах аренды. В следующем раунде «Челси» со счетом 3:0 разгромил «Шеффилд Уэнсдей», и снова не обошлось без дубля, автором которого на этот раз стал Виллиан. Еще один гол забил молодой талант Хадсон-Одои, которого мечтает переманить «Бавария».

«Манчестер Юнайтед». Как и «Челси», МЮ стартовал в Кубке Англии с победы 2:0, в соперниках был «Рединг», который получил два мяча в первом тайме (Мата забил с пенальти, Лукаку – с игры) и больше не поднял головы. В четвертом раунде команду Оле-Гуннара Сульшера ждал выезд в гости к «Арсеналу», и «красные дьяволы» справились с задачей: 3:1 с голами Санчеса, Лингарда и Марсьяля. В некоторых моментах МЮ повезло, безусловно, повлияли на ход матча травмы обоих основных защитников «Арсенала» - Папастатопулоса и Косьельни. Так или иначе, манкунианцы уже выиграли один сложный матч в Лондоне в рамках нынешнего розыгрыша Кубка Англии, у «Челси» таких испытаний пока не было, к тому же, «синие» в третий раз подряд сыграют дома.

Лицом к лицу

В рамках нынешнего сезона «Челси» и «Манчестер Юнайтед» уже встречались на «Стэмфорд Бридж», та игра завершилась со счетом 2:2, а у руля МЮ стоял еще Жозе Моуриньо. В той игре «Челси» открыл счет в середине первого тайма, дважды пропустил после перерыва от Марсьяля и спас ничью на шестой добавленной минуте второго тайма. Маурицио Сарри и Оле-Гуннар Сульшер сегодня впервые сойдутся в тренерской дуэли, и это будет интересно. Почти так же интересно, как история взаимоотношения «Челси» и МЮ в рамках Кубка Англии. Знаете ли вы, что эти команды в XXI веке четырежды встречались в рамках старейшего футбольного турнира на планете и четырежды «Челси» выбивал «Ман Юнайтед», побеждая с неизменным счетом 1:0. Правда, один раз была зафиксирован ничья 2:2, но в переигровке лондонцы выиграли с минимальным счетом.

Дважды «Челси» выбивал манкунианцев в четвертьфинале и дважды брал верх в финальных матчах на «Уэмбли», в том числе в предыдущем розыгрыше. Собственно, команды из Лондона и Манчестера встречаются в третьем розыгрыше кряду: в сезоне-2016/2017 «Челси» вывел в полуфинал точный удар Нголо Канте, а в финале 2018 года единственный мяч с пенальти забил Эден Азар. Сумеют ли «синие» в третий раз подряд и в пятый раз в XXI веке выбить «Манчестер Юнайтед» из Кубка Англии? Или, быть может, Сульшер найдет способ переломить неудачную для МЮ традицию? В последний раз, когда МЮ выбивал «Челси» из Кубка Англии (сезон-1998/1999), Сульшер вышел в основе и помог Дуайту Йорку оформить победный дубль.

Форма команд

«Челси». В последних пяти матчах у «Челси» три победы и два поражения, причем до матча с «Мальме» в Лиге Европы, где «синие» на выезде выиграли 2:1, они с крупным и сухим счетом побеждали дома и по аналогичному сценарию уступали в гостях. Превзошла команда Маурицио Сарри «Шеффилд Уэндсдей» в рамках Кубка Англии (3:0) и беспросветного аутсайдера АПЛ «Хаддерсфилд» (5:0), а проиграла «Борнмуту» (0:4) и «Манчестер Сити» (0:6). Успехом в Швеции за шесть пропущенных мячей от малышей Гвардиолы не «отмажешься», так что сегодня у «Челси» и особенно у Сарри большой день: вылет из Кубка Англии станет очередным ударом по настроению и позициям итальянского тренера.

«Манчестер Юнайтед». МЮ накануне матча с «Челси» впервые проиграл под руководством Сульшера. Случилось это в 12-м матче Оле-Гуннара у руля манкунианцев, а обидчиком выступил ПСЖ , с которым судьба столкнула «красных дьяволов» в Лиге Европы. Против ПСЖ прием не нашлось, но до этого все шло по плану: выездные победы над «Фулхэмом» и «Лестером» в АПЛ , героическая ничья с «Бернли» и победа над «Арсеналом» в кубке. Несмотря на неудачу в матче с ПСЖ , МЮ подходит к игре с «Челси» в лучшей форме. Кроме того, МЮ может сосредоточиться на сегодняшнем сопернике и отдать все силы, ведь следующая игра с «Ливерпулем» состоится в воскресенье, в то время как лондонцам уже в четверг снова играть с «Мальме», а в последний день недели их ждет финал Кубка Лиги против «Манчестер Сити».

Ориентировочный состав «Челси»: Аррисабалага – Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо – Жоржиньо, Канте, Ковачич (Баркли) – Азар, Педро, Игуаин.

Ориентировочный состав МЮ : Ромеро – Далот, Смоллинг, Линделеф, Шоу – Эррера, Матич, Погба – Рэшфорд, Санчес, Лукаку.