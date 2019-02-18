Поход за Кубком Англии. «Челси» vs МЮ

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Англия. Кубок 2018/2019, 5 раунд 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 2.05 3.73 3.73
Испания. Примера 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Уэска -:-  Атлетик Б 3.1 3.1 2.4
Италия. Серия А 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Рома -:-  Болонья 1.42 4.7 7.3
Германия. Бундеслига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Нюрнберг -:-  Боруссия Д 7.6 4.75 1.4
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 2:1 Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 1.11 6.6 50
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 1:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 4.5 2.5 2.25
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 16 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно 2.1 2.9 3.8
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 0:1 Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 2:1 Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 -:- Логотип футбольный клуб АаленАален 1.9 3.3 4
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас 3:0 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 0:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 1:1 Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 37’ Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:3 Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 11 5.5 1.28
20:30 2’ Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 0:0 Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 2.05 2.9 4.55
Дания. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг 1.43 4.7 6.5
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 34’ Логотип футбольный клуб Миср Эль Макаса (Фаюм)Миср Эль Макаса 0:0 Логотип футбольный клуб Вади Дегла (Каир)Вади Дегла - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 36’ Логотип футбольный клуб Хапоэль КС (Кфар Саба)Хапоэль КС 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
20:00 36’ Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 1:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 2.15 2.9 3.7
20:00 38’ Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 1:2 Логотип футбольный клуб Хапоэль РГ (Рамат Ган)Хапоэль РГ 2.5 2.85 2.95
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар 2.3 3.1 3.1
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
11:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Реал КашмирРеал Кашмир -:- Логотип футбольный клуб Минерва Пунджаб (Чандигарх)Минерва Пунджаб - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг 2:4 Логотип футбольный клуб Ченнай СитиЧеннай Сити 7 4.5 1.4
Италия. Серия B 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КротонеКротоне -:- Логотип футбольный клуб ПескараПескара 2.35 3 3.25
Колумбия. Примера А 2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 2:0 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 3:2 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка 1:1 Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас 1:1 Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
Колумбия. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 11 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 1:1 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:2 Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР - - -
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 0:3 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос 1:0 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хассания Аг (Агадир)Хассания Аг -:- Логотип футбольный клуб ФАР РабатФАР Рабат - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг - - -
14:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 5:0 Логотип футбольный клуб Петрокуб (Хынчешты)Петрокуб - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:3 Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)Кайрат - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 3:1 Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ-2 (Эйндховен)ПСВ-2 -:- Логотип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)Твенте - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия 2:2 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 36’ Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла 0:0 Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 2.8 3.4 2.35
Португалия. Примейра 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика 9 5.2 1.31
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матчи за 13-16 место 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 0:5 Логотип футбольный клуб Левадия (Таллин)Левадия - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матчи за 9-12 место 1 X 2
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 0:1 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матчи за 5-8 место 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 0:1 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 1/2 финала 1 X 2
19:15 64’ Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 0:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ 7.2 4.5 1.4
Турция. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
19:00 78’ Логотип футбольный клуб ЭскишехирспорЭскишехирспор 1:1 Логотип футбольный клуб ДенизлиспорДенизлиспор 3.8 3.6 1.85
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 37’ Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор 0:1 Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 5.9 3.9 1.55
Франция. Лига 2 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.37 4 10
Чехия. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 35’ Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П 1:1 Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта 6 3.8 1.55
Чили. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УнионЭсп (Сантьяго)УнионЭсп 1:3 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
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Поход за Кубком Англии. «Челси» vs МЮ

сегодня, 19:52

МЮ сыграет против второго топ-соперника подряд в Кубке Англии, хотя до поздних стадий турнира еще далеко. «Соккер.ру» готовится к рубке на «Стэмфорд Бридж».

Навстречу друг другу

Пятый раунд Кубка Англии – это 1/8-я финала, а клубы АПЛ вступают в борьбу за старейший футбольный трофей со стадии 1/32-й, следовательно, «Челси» и МЮ уже выбили по два клуба на пути к очному противостоянию.

«Челси». Действующий обладатель Кубка Англии «доехал» до матча с МЮ благодаря двум сухим победам над представителями Чемпионшипа. В третьем раунде «синие» переиграли со счетом 2:0 «Ноттингем Форест», дублем отметился Альваро Мората, которого уже нет в команде, испанец доигрывает сезон в «Атлетико» на правах аренды. В следующем раунде «Челси» со счетом 3:0 разгромил «Шеффилд Уэнсдей», и снова не обошлось без дубля, автором которого на этот раз стал Виллиан. Еще один гол забил молодой талант Хадсон-Одои, которого мечтает переманить «Бавария».  

«Манчестер Юнайтед». Как и «Челси», МЮ стартовал в Кубке Англии с победы 2:0, в соперниках был «Рединг», который получил два мяча в первом тайме (Мата забил с пенальти, Лукаку – с игры) и больше не поднял головы. В четвертом раунде команду Оле-Гуннара Сульшера ждал выезд в гости к «Арсеналу», и «красные дьяволы» справились с задачей: 3:1 с голами Санчеса, Лингарда и Марсьяля. В некоторых моментах МЮ повезло, безусловно, повлияли на ход матча травмы обоих основных защитников «Арсенала» - Папастатопулоса и Косьельни. Так или иначе, манкунианцы уже выиграли один сложный матч в Лондоне в рамках нынешнего розыгрыша Кубка Англии, у «Челси» таких испытаний пока не было, к тому же, «синие» в третий раз подряд сыграют дома. 

Лицом к лицу 

В рамках нынешнего сезона «Челси» и «Манчестер Юнайтед» уже встречались на «Стэмфорд Бридж», та игра завершилась со счетом 2:2, а у руля МЮ стоял еще Жозе Моуриньо. В той игре «Челси» открыл счет в середине первого тайма, дважды пропустил после перерыва от Марсьяля и спас ничью на шестой добавленной минуте второго тайма. Маурицио Сарри и Оле-Гуннар Сульшер сегодня впервые сойдутся в тренерской дуэли, и это будет интересно. Почти так же интересно, как история взаимоотношения «Челси» и МЮ в рамках Кубка Англии. Знаете ли вы, что эти команды в XXI веке четырежды встречались в рамках старейшего футбольного турнира на планете и четырежды «Челси» выбивал «Ман Юнайтед», побеждая с неизменным счетом 1:0. Правда, один раз была зафиксирован ничья 2:2, но в переигровке лондонцы выиграли с минимальным счетом. 

Дважды «Челси» выбивал манкунианцев в четвертьфинале и дважды брал верх в финальных матчах на «Уэмбли», в том числе в предыдущем розыгрыше. Собственно, команды из Лондона и Манчестера встречаются в третьем розыгрыше кряду: в сезоне-2016/2017 «Челси» вывел в полуфинал точный удар Нголо Канте, а в финале 2018 года единственный мяч с пенальти забил Эден Азар. Сумеют ли «синие» в третий раз подряд и в пятый раз в XXI веке выбить «Манчестер Юнайтед» из Кубка Англии? Или, быть может, Сульшер найдет способ переломить неудачную для МЮ традицию? В последний раз, когда МЮ выбивал «Челси» из Кубка Англии (сезон-1998/1999),  Сульшер вышел в основе и помог Дуайту Йорку оформить победный дубль.

Форма команд

«Челси». В последних пяти матчах у «Челси» три победы и два поражения, причем до матча с «Мальме» в Лиге Европы, где «синие» на выезде выиграли 2:1, они с крупным и сухим счетом побеждали дома и по аналогичному сценарию уступали в гостях. Превзошла команда Маурицио Сарри «Шеффилд Уэндсдей» в рамках Кубка Англии (3:0) и беспросветного аутсайдера АПЛ «Хаддерсфилд» (5:0), а проиграла «Борнмуту» (0:4) и «Манчестер Сити» (0:6). Успехом в Швеции за шесть пропущенных мячей от малышей Гвардиолы не «отмажешься», так что сегодня у «Челси» и особенно у Сарри большой день: вылет из Кубка Англии станет очередным ударом по настроению и позициям итальянского тренера.  

«Манчестер Юнайтед». МЮ накануне матча с «Челси» впервые проиграл под руководством Сульшера. Случилось это в 12-м матче Оле-Гуннара у руля манкунианцев, а обидчиком выступил ПСЖ, с которым судьба столкнула «красных дьяволов» в Лиге Европы. Против ПСЖ прием не нашлось, но до этого все шло по плану: выездные победы над «Фулхэмом» и «Лестером» в АПЛ, героическая ничья с «Бернли» и победа над «Арсеналом» в кубке. Несмотря на неудачу в матче с ПСЖ, МЮ подходит к игре с «Челси» в лучшей форме. Кроме того, МЮ может сосредоточиться на сегодняшнем сопернике и отдать все силы, ведь следующая игра с «Ливерпулем» состоится в воскресенье, в то время как лондонцам уже в четверг снова играть с «Мальме», а в последний день недели их ждет финал Кубка Лиги против «Манчестер Сити».

Ориентировочный состав «Челси»: Аррисабалага – Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо – Жоржиньо, Канте, Ковачич (Баркли) – Азар, Педро, Игуаин. 

Ориентировочный состав МЮ: Ромеро – Далот, Смоллинг, Линделеф, Шоу – Эррера, Матич, Погба – Рэшфорд, Санчес, Лукаку. 

Прогноз «Соккер.ру»: МЮ с Сульшером у руля выиграл шесть подряд выездных матчей с общим счетом 15:2. «Челси» прижат к стене, но форма и психологическое состояние оставляют желать лучшего, поэтому предположу, что выиграют «дьяволы» - 2:1, и прервут серию вылетов из Кубка Англии от «Челси».

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   123 / 833
сегодня в 20:35
...ПСЖ, с которым судьба столкнула «красных дьяволов» в ЛИГЕ ЕВРОПЫ.
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   90 / 833
сегодня в 20:12
Посмотрим, сколько магии осталось у Сульшера...
Roger Young
Roger Young
   423 / 833
сегодня в 20:00
Удачи Челси
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