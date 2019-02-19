Денис Суарес мог оказаться в «Милане»

19 февраля 2019, 20:18

Полузащитник Денис Суарес мог этой зимой оказаться в «Милане», однако трансфер игрока не состоялся из-за агента футболиста. Представитель Суареса запросил слишком высокий бонус за трансфер игрока.

В итоге Суарес перебрался в лондонский «Арсенал».