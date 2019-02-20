Гвардиола: «Бернарду Силва входит в тройку лучших игроков АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассыпался в комплиментах полузащитнику «горожан» Бернарду Силве. По мнению Гвардиолы, португалец является одним из трех лучших футболистов АПЛ .

Бернарду Силва уже большая звезда в сборной Португалии. Думаю, в этом сезоне он входит в топ-2 или топ-3 лучших игроков чемпионата Англии. Как тренеру, мне невероятно повезло, что у меня есть Бернарду. Я могу наслаждаться его игрой на каждой тренировке и в каждом матче. Он прекрасный парень, я его люблю.