Неймар: «Плакал два дня после получения травмы»

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал, что в этом году он очень переживал из-за травмы пятой плюсневой кости. Напомним, что аналогичное повреждение бразилец получал и в прошлом сезоне. Тогда оно едва не стоило ему участия в чемпионате мира.

В этом году было сложнее. Когда я травмировался в первый раз, то сказал себе: «Нужна операция, это необходимо, чтобы вернуться как можно скорее». Тогда мне не было очень грустно.

Сейчас же я это перенес тяжелее. После получения травмы я плакал два дня.