Гвардиола: «Мы уверены в себе и о многом мечтаем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от игры с «Шальке» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это особенный турнир, все команды сильные. Тут надо контролировать эмоции. Терпеть и выживать в трудных ситуациях. Но мы уверены в себе и о многом мечтаем.

Ты не пройдешь дальше, если не будешь собой. Если не покажешь лучшее, на что способен. Если ты хочешь мечтать и добраться до заключительных этапов, то должен каждую секунду быть на высоте. Навязывать свою игру. Быть собой. Вот как я хочу себя чувствовать.