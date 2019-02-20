Женезио: «У „Лиона“ есть все шансы, чтобы пройти „Барселону“»

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал ничейный результат домашнего матча с «Барселоной» (0:0) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сегодня мы надеялись на лучшую игру. У нас были шансы в первом тайме, и, на мой взгляд, мы упустили много возможностей во втором. Однако у нас есть все шансы на выход в следующий раунд.

Мы слишком быстро отдали мяч сопернику, что означало – отражать волны атак будет наша команда. Но после первого матча мы всё ещё живы и продолжаем борьбу.

Думаю, временами нам немного не хватало техники при владении мячом, особенно это касается второго тайма. Мы довольствовались надёжной игрой в обороне и действовали смело. Думаю, разыгрывай мы мяч чуть лучше, и проблем у «Барсы» стало бы побольше.