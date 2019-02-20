Симеоне: «Роналду? Я думаю о Гризманне, Морате, Диего Косте...»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий в преддверии домашнего матча с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Роналду принял решение сменить команду, его переход в «Ювентус» – это вызов.

Но мы об этом не думаем. Мои мысли связаны с Гризманном, Моратой, Диего Костой, Коке, Саулем... Они с нетерпением ждут этого матча и хотят показать хороший футбол.

Я с трепетом отношусь к Лиге чемпионов, это очень классный турнир, и нам достался очень мощный соперник.