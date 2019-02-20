Вальверде: «Мы всеми возможными способами старались забить „Лиону“»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвёл итоги выездной встречи с «Лионом» (0:0) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы всеми возможными способами старались поразить ворота «Лиона» и создали много моментов, но получалось у нас очень немногое. Дело не в нехватке старания, потому что мы были нацелены на ворота, просто этому было не суждено случиться сегодня.

Интрига сохраняется, и исход поединка будет решён на «Камп Ноу», перед глазами наших болельщиков. Мы не будем отрицать, что рассчитывали на иной результат, потому что сейчас мы в опасном положении. Мы осознаём ценность гола на выезде, но дома мы являем собой мощную команду и ожидаем, что наши болельщики создадут неповторимую атмосферу на стадионе.