Клопп: «Радует то, что это лучший из возможных ничейных результатов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги первого домашнего матча с «Баварией» (0:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сегодня нам не удавался последний пас, этим мы отчасти усложнили себе жизнь. Многое у нас получалось очень хорошо, но мы играли против исключительно сильного соперника.

Радует то, что этот ничейный исход – лучший из возможных. Это не результат мечты, но это хороший результат, с которым можно работать. Я не на седьмом небе от счастья, но точно в порядке.

У нас были хорошие моменты, но мы не смогли их использовать. Обе команды пытались прессинговать в подходящие для этого моменты. Думаю, мы делали это чаще соперника, но это не так уж сложно, когда «Бавария» садится так глубоко в оборону, как сегодня.

Гол изменил бы эту игру. Уверен, что «Бавария» видит это так же. Это не худший результат для обеих команд. Мы хотели добиться счёта, который позволял бы нам оставаться в борьбе, и мне кажется, что мы это сделали.