Дюбуа: «„Лиону“ было важно не пропустить»

Защитник «Лиона» Лео Дюбуа подвёл итоги первого домашнего матча с «Барселоной» (0:0) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом тайме мы могли бы выступить лучше. Но мы играли против большой команды. У нас есть все шансы на выход в четвертьфинал. Нам было важно не пропустить гол сегодня.

У «Барселоны» есть Месси, от действий которого зависит игра нашей обороны. Когда он смещался на фланг, нам приходилось действовать плотнее на этом краю, чтобы избегать опасных ситуаций.

Это хороший результат. Мы играли против очень сильного соперника и здорово справились со своей работой. У нас были возможности [открыть счёт] в первом тайме.

Мы должны будем испытать свою судьбу. Как сказал Килиан Мбаппе, нам нужно верить во французские команды. У нас есть необходимые качества, чтобы далеко пройти в этом турнире.