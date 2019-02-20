Хендерсон: «Конечно, мы разочарованы. Но это не худший в мире результат»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал ничейный результат в домашнем матче с «Баварией» (0:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Конечно, мы разочарованы, что не смогли забить. Но нам удалось хорошо сыграть в обороне и не пропустить, что является позитивным моментом. В первом тайме у нас было достаточно возможностей, чтобы забить «Баварии» один или даже два мяча. Однако это не худший в мире результат.

Мы должны показать хорошую игру в Германии. Интрига сохраняется. Будет тяжело, но у нас есть опыт игры в Лиге чемпионов. Мы снова в игре.