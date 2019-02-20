Ковач: «Я последний человек, который будет праздновать нулевую ничью»

Наставник «Баварии» Нико Ковач подвёл итоги выездного матча с «Ливерпулем» (0:0) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Я не могу вспомнить слишком много клубов, которым удавалось избежать поражения на этом стадионе и не пропустить ни одного мяча. Тот факт, что лишь несколько атак «Ливерпуля» завершились опасными моментами, говорит о том, что мы были очень хороши как тактически, так и технически.

На таком уровне разница в классе практически не ощущается. Так что мы должны ждать ответной игры. Я последний человек, который будет праздновать нулевую ничью. Мы должны продолжать упорно и сосредоточенно работать на тренировках.

Если вы помните название турнира, в котором мы выступаем, сегодня мы показали потрясающую игру в обороне. Однако в некоторых ситуациях мы могли бы действовать более хладнокровно. Мы знали, что здесь у нас не будет 80-процентного владения мячом, но в финальной трети мы могли бы действовать и получше.