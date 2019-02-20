Кузяев: «Главное не пропустить от „Фенербахче“ дома»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассуждает о противостоянии с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

Некоторые проблемы в атаке и созидании у нас есть. Работаем над этим. Плюс, когда все травмированные ребята восстановятся, уверен, игра будет. Уже этой весной мы покажем другой футбол. «Зенит» может отыграться в домашней встрече за счет наших болельщиков, желания, самоотдачи. Я практически уверен, что нам удастся пройти «Фенербахче». Главное не пропустить самим, спокойно атаковать, ждать своего шанса, и все получится.