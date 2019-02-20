Одемвингие: «Сёмин требовал любыми путями добиваться цели»

Бывший форвард «Локомотива» Питер Одемвингие похвалил главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина.

С кем из тренеров «Локо» было комфортнее работать? Со всеми – я же всегда играл. Один раз только была ситуация, когда Юрий Палыч, видимо, послушав чьё-то мнение со стороны, убрал меня из состава, чтобы зажечь во мне что-то. У меня тогда был период, когда долго не забивал.

Самые памятные слова Сёмина на установке? Когда нам очень нужна была победа, он сказал: «Если траву нужно есть – ешьте». Любыми путями требовал добиваться цели.