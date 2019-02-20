Ганчаренко: «Большое разочарование — травма Дзагоева»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал травму Алана Дзагоева, которую футболист получил в товарищеском матче с «Картахеной».
Большое разочарование — травма Дзагоева. Наверное, на какое-то время мы даже забыли про саму игру, горечь сейчас и у него, и у нас. Он набрал очень хорошую форму, для нас это большая потеря. Тем не менее, жизнь продолжается. Мы должны провести еще одну игру, чтобы в нужной форме подойти к официальным матчам.
"Дождемся официального диагноза. А потом уже будем обсуждать остальные моменты. Не думаю, что будем искать ему замену на трансферном рынке. У нас есть свои ребята, которые смогут достойно заменить Алана."
"Дождемся официального диагноза. А потом уже будем обсуждать остальные моменты. Не думаю, что будем искать ему замену на трансферном рынке. У нас есть свои ребята, которые смогут достойно заменить Алана."
Невольно думается, что травма серьёзная и на Алана в ближайшее время рассчитывать не придётся, жаль. Дай Бог, чтобы я ошибся. Здоровья Алану.
Невольно думается, что травма серьёзная и на Алана в ближайшее время рассчитывать не придётся, жаль. Дай Бог, чтобы я ошибся. Здоровья Алану.