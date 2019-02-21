Боярский: «Если „Зенит“ проиграет - будет беда!»

21 февраля 2019, 12:20

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал предстоящий матч петербургской команды с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

Перед матчем с «Фенербахче» у меня довольно оптимистичные ожидания, однако это ничего не значит. «Зениту» нужно обязательно победить, это должен быть матч-реванш. Если мы проиграем – будет беда! На сегодняшний день турецкая команда сильнее, это было видно по первому матчу, где у нас не получилось ничего.



«Зенит» – непредсказуемая команда, от неё можно всего ожидать. Мастерства к игре у ребят не прибавится, новые игроки тоже не приедут, а вот если команду удастся мобилизовать, придать позитивный, даже яростный настрой, тогда у «Зенита» появится шанс. «Эхо Москвы» оскорбило команду, они в любом случае будут болеть за турков, так что нашим футболистам нужно доказать свою состоятельность домашней победой, «Зенит» должен идти до конца. «Всё или ничего» – на поле нужно выйти именно с таким девизом.

Напомним, что заместитель главного редактора «Эха Москвы» и ведущий программы «Футбольный клуб» Сергей Бунтман в эфире программы 11 февраля отреагировал на вопрос болельщика ярким моноголом, в котором несколько раз оскорбил петербургский клуб и его фанатов.

Недавно отмечалось, что на матче «Зенит» - «Фенербахе» ожидается до 47 тысяч болельщиков.