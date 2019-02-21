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Боярский: «Если „Зенит“ проиграет - будет беда!»

21 февраля 2019, 12:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)ФенербахчеМатч завершен

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал предстоящий матч петербургской команды с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

Перед матчем с «Фенербахче» у меня довольно оптимистичные ожидания, однако это ничего не значит. «Зениту» нужно обязательно победить, это должен быть матч-реванш. Если мы проиграем – будет беда! На сегодняшний день турецкая команда сильнее, это было видно по первому матчу, где у нас не получилось ничего.

«Зенит» – непредсказуемая команда, от неё можно всего ожидать. Мастерства к игре у ребят не прибавится, новые игроки тоже не приедут, а вот если команду удастся мобилизовать, придать позитивный, даже яростный настрой, тогда у «Зенита» появится шанс. «Эхо Москвы» оскорбило команду, они в любом случае будут болеть за турков, так что нашим футболистам нужно доказать свою состоятельность домашней победой, «Зенит» должен идти до конца. «Всё или ничего» – на поле нужно выйти именно с таким девизом.

Напомним, что заместитель главного редактора «Эха Москвы» и ведущий программы «Футбольный клуб» Сергей Бунтман в эфире программы 11 февраля отреагировал на вопрос болельщика ярким моноголом, в котором несколько раз оскорбил петербургский клуб и его фанатов.

Недавно отмечалось, что на матче «Зенит» - «Фенербахе» ожидается до 47 тысяч болельщиков

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Все комментарии
Michael Korenblioum
Michael Korenblioum
   649 / 887
21 февраля в 23:08
Ну, это разве беда? Беда придёт, если Боярский снимет шляпу.
Роман Романов
Роман Романов
21 февраля в 20:41
Боюсь что с такой игрой не пройдет турок. Лучше б я ошибся
tuman960
tuman960
   224 / 887
21 февраля в 20:35
о негр ваня вылез и учит Боярского русскому языку!!!!!!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
21 февраля в 18:13
Не проиграет. Некому, проигрывать....
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил Ваня лучший
   333 / 887
21 февраля в 17:43
С тобой интересно общаться. Ты о футболе рассуждаешь, а не гонишь пургу, как некоторые.
Благодарю.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил Некит_Зенит
   333 / 887
21 февраля в 17:43
Мне думается и Зенит слабее чем год назад. Хз как получится. Если первыми пропустим, думаю нам пинзес.
Тоже такие мысли есть. Но если не обыгрывать такой Фенер ДОМА, то я уже и не знаю, какого тренера им надо и каких игроков. Тогда им нужен полный разнос,снизу доверху (в первую очередь - в руководстве), который, по-хорошему, должен был быть ещё весной 16 года, после позорного слива резерву (ну,почти) Бенфики, тогда, может быть, ситуация и выправилась бы. Но я не верю, что кто-то на это осмелится. Не те это люди
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Ладожский
   30 / 887
21 февраля в 16:09
Разговор о Зените. Когда будет тема про Спартак, или ЦСКА, тогда и поговорим.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил ZENIT GOAL
   30 / 887
21 февраля в 16:08
С тобой интересно общаться. Ты о футболе рассуждаешь, а не гонишь пургу, как некоторые.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил RIR68
   30 / 887
21 февраля в 16:05
Кроме всего прочего уБоярского проблемы с русским языком. Болеть можно за Турок,, а не за Турков. Стыдно, артист
RIR68
RIR68
   183 / 887
21 февраля в 15:40
Если „Зенит“ проиграет - будет беда
----------------------------------------------------------------------
Михаил, вы же артист! Почему трагедия? Драма, комедия, водевиль?
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   489 / 887
21 февраля в 15:29
Заболотный на манекенах натренировался, Дзюба кубок скрафтил, так что все путем.
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил ZENIT GOAL
   568 / 887
21 февраля в 15:15
Всё это очень напоминает прошлогоднюю историю с Сэлтиком - соперник у себя дома переиграл Зенит по всем статьям, а в ответном матче на чужом поле просто позорно слился. Турки даже послабее выглядят, так что вполне возможно, что Зенит и сегодня пройдёт дальше. Но это всё до первого по-настоящему серьёзного соперника, типа прошлогоднего Лейпцига, ибо игры у команды как не было, так и нет.
Мне думается и Зенит слабее чем год назад. Хз как получится. Если первыми пропустим, думаю нам пинзес.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   568 / 887
21 февраля в 15:12
Зенит выиграет! А вот пройдет ли дальше...
Ладожский
Ладожский ответил makkie
   94 / 887
21 февраля в 15:03
Да какая беда? Зенит уже столько раз проигрывал - что все привыкли и не делают трагедии. Пошумят и забудут :) Удачи сбг сегодня!
С кем сегодня спартак играет, что-то нигде нет информации?
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил Garrincha58
   333 / 887
21 февраля в 14:51
в Зените уже давно беда как только ушёл АВБ,а за ним Халк и Витсель после этого не пришёл ни тренер нормальный и ни одного стоящего игрока
В Зенит эта беда началась, как только эти 7ы ПРИШЛИ, до них всё было окей. А сейчас расхлёбываем.
Garrincha58
Garrincha58
   505 / 887
21 февраля в 14:33
в Зените уже давно беда как только ушёл АВБ,а за ним Халк и Витсель после этого не пришёл ни тренер нормальный и ни одного стоящего игрока
makkie
makkie
   23 / 887
21 февраля в 14:08
Да какая беда?
Зенит уже столько раз проигрывал - что все привыкли и не делают трагедии.
Пошумят и забудут :)

Удачи сбг сегодня!
Denkuz
Denkuz
   66 / 887
21 февраля в 14:04
Вся страна сегодня, кроме тарасовской фермы, за Зенит. Просто у страны другого выбора нет.
Педро тарасовский
Педро тарасовский ответил 161регион
   127 / 887
21 февраля в 14:02
Боярский: если зенит проиграет,будет позор тысяча чертей....а если выграет,тогда ланфрен ланфра лантатита)))
Это ростовский типа юмор 5-0?
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   49 / 887
21 февраля в 13:56
Как будто в первый раз такое может произойти)
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 887
21 февраля в 13:54
Ждем, недолго осталось!
Питеру успеха в этом матче!!!
161регион
161регион
   7 / 887
21 февраля в 13:43
Боярский: если зенит проиграет,будет позор тысяча чертей....а если выграет,тогда ланфрен ланфра лантатита)))
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
21 февраля в 13:41
Вся страна будет рада, если Зенит вылетит
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 887
21 февраля в 13:34
Зенит не даст и тени сомнения в своей победе. Как бы не хрюкали. Гыгыгы
time out
time out
   27 / 887
21 февраля в 13:33
Боярский не прав. Если зенит выиграет будет беда. Фаны лазурных полопаются, как мыльные пузыри от гордости, что победили такого "топ-соперника". А проиграют никакой беды не будет, утрутся по привычке и снова поставят нереальные задачи. В любом случае стыдно за зенит.
Остапчук 67
Остапчук 67
   601 / 887
21 февраля в 13:17
Не каркай, МС...
311
311
   53 / 887
21 февраля в 13:17
А если ничья?)
cska plus
cska plus
   12 / 887
21 февраля в 13:14
Никакой беды не будет, Мишаня преувеличивает, во первых Зенит победит а во вторых если даже проиграет Гена расскажет так, что через неделю все забудут.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   54 / 887
21 февраля в 13:11
Заболотного стрёмно выпускать.
Сметёт турок как манекенов.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   333 / 887
21 февраля в 13:11
Всё это очень напоминает прошлогоднюю историю с Сэлтиком - соперник у себя дома переиграл Зенит по всем статьям, а в ответном матче на чужом поле просто позорно слился. Турки даже послабее выглядят, так что вполне возможно, что Зенит и сегодня пройдёт дальше. Но это всё до первого по-настоящему серьёзного соперника, типа прошлогоднего Лейпцига, ибо игры у команды как не было, так и нет.
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