Чорлука: «Не считаю, что у „Локомотива“ кризис»

Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о положении команды в РПЛ . После 17 туров «железнодорожники» занимают пятое место в таблице чемпионата России.

Почему в этом сезоне у «Локомотива» пока не всё получается? Возможно, из-за позднего возвращения части игроков перед началом сезона. Многие не смогли полноценно подготовиться. На старте сезона было тяжело.



Но, думаю, ещё ничего не потеряно, от «Зенита» всего шесть очков. Будем биться до конца, надо думать только о себе. Исправить все ошибки, которые допустили в прошлом, и настраиваться на победы в оставшихся матчах. В остальном я не вижу проблем, не считаю, что у команды кризис. По атмосфере и работе на сборах я могу сказать, что это одна из лучших подготовок «Локомотива». Надеюсь, это даст результат в чемпионате.