Чорлука: «Боюсь, что Сёмин что-нибудь сделает судье и его удалят»

Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал про эмоциональное поведение главного тренера команды Юрия Сёмина во время матчей.
Я всегда боюсь, что Сёмин во время матча что-нибудь сделает судье и его удалят! Очень эмоционально он ведёт себя: подсказывает, двигается. В Европе с таким стилем, думаю, ему было бы тяжело.
А что касается его физической формы: мы все видим, сколько времени он проводит в зале, как работает над собой. Мне иногда в 33 тяжело до зала дойти, а он постоянно приходит и всё выполняет. Надеюсь, что я в его годы буду в похожей физической форме.
Недавно Чорлука рассказал о положении «Локомотива» в РПЛ.
защитник московского «Локомотива», меньше кушайте гороховый суп и больше работайте над собой...
защитник московского «Локомотива», меньше кушайте гороховый суп и больше работайте над собой...
Повезло ему с Локо, а Локо с ним!!!
Повезло ему с Локо, а Локо с ним!!!