Чорлука: «Боюсь, что Сёмин что-нибудь сделает судье и его удалят»

Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал про эмоциональное поведение главного тренера команды Юрия Сёмина во время матчей.

Я всегда боюсь, что Сёмин во время матча что-нибудь сделает судье и его удалят! Очень эмоционально он ведёт себя: подсказывает, двигается. В Европе с таким стилем, думаю, ему было бы тяжело.



А что касается его физической формы: мы все видим, сколько времени он проводит в зале, как работает над собой. Мне иногда в 33 тяжело до зала дойти, а он постоянно приходит и всё выполняет. Надеюсь, что я в его годы буду в похожей физической форме.