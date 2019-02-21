Бекао: «Мечтаю о чемпионстве с ЦСКА в этом сезоне»

Защитник ЦСКА Бекао поделился впечатлениями от пребывания в России и рассказал о своей мечте в составе «красно-синих».

Москва - великолепный город, где есть абсолютно все. В Москве очень приятно жить, и я очень рад, что здесь оказался. Тут очень много достопримечательностей, жизнь кипит, можно долго просто гулять по улицам, рассматривая город, тут всегда много туристов. Обожаю проводить время в центре города. Великолепная Красная Площадь, множество магазинов! Каждую минуту свободного времени стараюсь проводить в городе, знакомлюсь с его культурой. Разве что к холоду я никогда не привыкну. Пожалуй, это единственное, что мне не нравится. От холода я очень страдаю, тяжело его переношу.

Ожидания от второй части сезона? Двух мнений быть не может – мечтаю о чемпионстве. Уверен, остальные ребята думают точно так же. Вся наша работа на этих сборах, все наши страдания направлены именно на это. Раз уж не смогли пробиться в плей-офф еврокубков, все силы необходимо бросить на борьбу за титул. В оставшихся матчах сделаем все, что от нас зависит, выложимся по полной программе!