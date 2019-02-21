Президент «Атлетико»: «У Роналду не пять побед в Лиге чемпионов, а три»

21 февраля 2019, 16:52

Президент «Атлетико» Энрике Сересо ответил нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Португалец во время матча в Лиге чемпионов показал болельщикам «матрасников» жест с пятью пальцами, символизирующий количество его побед в Лиге чемпионов. Уже после игры Роналду вновь повторил этот жест, видимо, обращаясь к кому-то из журналистов, и сказал следующее: «Я пять раз выигрывал Лигу чемпионов. „Атлетико“ – ноль».