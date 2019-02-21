Президент «Атлетико»: «У Роналду не пять побед в Лиге чемпионов, а три»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо ответил нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Португалец во время матча в Лиге чемпионов показал болельщикам «матрасников» жест с пятью пальцами, символизирующий количество его побед в Лиге чемпионов. Уже после игры Роналду вновь повторил этот жест, видимо, обращаясь к кому-то из журналистов, и сказал следующее: «Я пять раз выигрывал Лигу чемпионов. „Атлетико“ – ноль».
Небольшое уточнение по Роналду: он выигрывал Лигу чемпионов не пять раз, а три. В двух финалах с «Атлетико» он на самом деле не выигрывал. Кто же тогда выиграл? Об этом я скажу в следующий раз.
аха-ах)
аха-ах)
АХАХХАХАХАХХАХА)
АХАХХАХАХАХХАХА)
и с точностью до наоборот).
Бедолаги,уже не знают че придуматьлол.
и с точностью до наоборот).
Бедолаги,уже не знают че придуматьлол.
Финал ЛЧ Реал-Атлетико (что там было "судейского"?)
Матч Челси-Барса 2009 (все справедливо?)
По Вашим ответам можно будет уже судить о Вашей искренности.
Финал ЛЧ Реал-Атлетико (что там было "судейского"?)
Матч Челси-Барса 2009 (все справедливо?)
По Вашим ответам можно будет уже судить о Вашей искренности.
"Я не придаю особого значения этому жесту. Он показал его из-за высокого давления со стороны трибун.
Я понимаю это и не упрекаю Криштиану. Но он утверждает, что выиграл Лигу чемпионов 5 раз. Нет, он выигрывал ее лишь трижды. В двух финалах он играл против нас и одерживал победу нечестно, так что это не считается", - приводит слова функционера Сересо Sport.es.
"Я не придаю особого значения этому жесту. Он показал его из-за высокого давления со стороны трибун.
Я понимаю это и не упрекаю Криштиану. Но он утверждает, что выиграл Лигу чемпионов 5 раз. Нет, он выигрывал ее лишь трижды. В двух финалах он играл против нас и одерживал победу нечестно, так что это не считается", - приводит слова функционера Сересо Sport.es.
Роналду нынче в стане проигравших, некомфортно ему...
Роналду нынче в стане проигравших, некомфортно ему...