Президент «Атлетико»: «У Роналду не пять побед в Лиге чемпионов, а три»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 39’  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 29’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 36’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:1 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 29’ Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 37’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 41’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 49’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 18 8.5 1.13
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.4 4.6 6.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.8 3.1 2.02
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 3.55 3.25 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 82’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 39’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 2:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 40’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 1:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.7 3 6.4
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 38’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 85’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 1:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 2.9 3.1 2.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 23’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3 3.2 2.3
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.9 3.6 2.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
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Президент «Атлетико»: «У Роналду не пять побед в Лиге чемпионов, а три»

21 февраля 2019, 16:52
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Президент «Атлетико» Энрике Сересо ответил нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Португалец во время матча в Лиге чемпионов показал болельщикам «матрасников» жест с пятью пальцами, символизирующий количество его побед в Лиге чемпионов. Уже после игры Роналду вновь повторил этот жест, видимо, обращаясь к кому-то из журналистов, и сказал следующее: «Я пять раз выигрывал Лигу чемпионов. „Атлетико“ – ноль».

Небольшое уточнение по Роналду: он выигрывал Лигу чемпионов не пять раз, а три. В двух финалах с «Атлетико» он на самом деле не выигрывал. Кто же тогда выиграл? Об этом я скажу в следующий раз.

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN
   83 / 887
23 февраля в 11:18
и мой коммент разочаровывает кабинет соццера!

аха-ах)
BARCDJIN
BARCDJIN
   83 / 887
23 февраля в 10:56
    амурец
    амурец
       200 / 887
    22 февраля в 02:46
      Ruslan3132
      Ruslan3132 ответил Leha-ha50
         58 / 887
      22 февраля в 00:32
      Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо раскритиковал форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду за жест после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против его команды, передает "Советский спорт". "Я не придаю особого значения этому жесту. Он показал его из-за высокого давления со стороны трибун. Я понимаю это и не упрекаю Криштиану. Но он утверждает, что выиграл Лигу чемпионов 5 раз. Нет, он выигрывал ее лишь трижды. В двух финалах он играл против нас и одерживал победу нечестно, так что это не считается", - приводит слова функционера Сересо Sport.es.
      Что и требовалось доказать. Обосновать слова не вышло )) Ожидаемо
      рус фан
      рус фан
         250 / 887
      21 февраля в 20:17
      В первом финале счет был 4-1 в пользу Реала, просто вынос тела в дополнительное время, там судья вообще не причем, во втором финале Криштиану лично в серии похоронил грязных матрасов (хотя в матче арбитр дал пенальти только атлетико, кто виноват что Гризман запулил в перекладину), президента матрасов бомбит вновь от понимания что даже возможно пройдя Юве у его команды мало шансов победить в ЛЧ.
      Belgie2009
      Belgie2009
         559 / 887
      21 февраля в 20:15
      Да Рамос левый гол с офсайда нарушая правила забил на 93 минуте гы гы) неадекват редкостный..
      Крестовский баклан
      Крестовский баклан
         495 / 887
      21 февраля в 20:06
      Чакыр, Оливер и Кашай, че не понятного то...
      abramjan
      abramjan
      21 февраля в 19:57
      сказал это энрике и заплакал)))...собака лает караван идет..
      No problem
      No problem ответил Incredulous
         39 / 887
      21 февраля в 19:32
      Если побеждает Реал, - это проплачено заранее. Первый пункт в методичках хейтеров Реала. Ты разве еще не запомнил?
      Второй пункт-Если проигрывает Реал,значит ВАР норм работает,
      и с точностью до наоборот).
      Бедолаги,уже не знают че придуматьлол.
      Incredulous
      Incredulous ответил Ruslan3132
         163 / 887
      21 февраля в 19:16
      Если побеждает Реал, - это проплачено заранее. Первый пункт в методичках хейтеров Реала. Ты разве еще не запомнил?
      juvenale
      juvenale
         51 / 887
      21 февраля в 18:28
        dzvinka
        dzvinka
           75 / 887
        21 февраля в 18:22
        все верно, перес выиграл кошельком пару-тройку, не более. а при чем тут заднеприводный не понятно и вовсе.
        1 команда
        1 команда ответил Aivust
           68 / 887
        21 февраля в 18:06
        Роналду лучший в мире, а Атлетико неудачники.
        Особенно, это было видно вчера.
        da da da
        da da da
           294 / 887
        21 февраля в 18:06
        Атлетико первый клуб Мадрида в 21 веке,2ЛЕ+2ЛЧ которые судья у них украл+пару СКУ.
        Ruslan3132
        Ruslan3132 ответил Leha-ha50
           58 / 887
        21 февраля в 18:06
        Классно подколол!!! Самое удивительное - это есть сущая правда!!!
        что именно? Интересны Ваши комментарии по двум матчам ЛЧ:

        Финал ЛЧ Реал-Атлетико (что там было "судейского"?)
        Матч Челси-Барса 2009 (все справедливо?)

        По Вашим ответам можно будет уже судить о Вашей искренности.
        Funny_Smailik
        Funny_Smailik
           287 / 887
        21 февраля в 18:04
        Он намекает на кабинет :)
        BarsfanBaku
        BarsfanBaku
           479 / 887
        21 февраля в 18:04
        мое мнение : этот трофей клубный , не один игрок не имеет право говорит я выиграл , правильно звучит мы или клуб где играл .
        Ruslan3132
        Ruslan3132 ответил Wolf77785
           58 / 887
        21 февраля в 18:02
        весь мир знает, что и 3 не набралось 12 игрок или другие игроки тащили выскочку!
        вашему мешку и один выиграть за счастье будет. Что вряд ли.
        Ruslan3132
        Ruslan3132
           58 / 887
        21 февраля в 18:01
        заныл полосатый )) Рамос "93мин" до сих пор в кошмарах снится походу обиженному ))
        Санчо Панса
        Санчо Панса
           97 / 887
        21 февраля в 18:00
        Да что ты говоришь, Энрике) Как бы Рон не припомнил твоей команде эти слова в ответном матче в Турине!
        Wolf77785
        Wolf77785 ответил loko7
           138 / 887
        21 февраля в 17:51
        После 5 побед в Лиге чемпионов не каждый уже может найти мотивацию для дальнейших побед.
        мотивация выиграть честно без судей, должна быть!
        Wolf77785
        Wolf77785
           138 / 887
        21 февраля в 17:50
        весь мир знает, что и 3 не набралось 12 игрок или другие игроки тащили выскочку!
        Leha-ha50
        Leha-ha50
           10 / 887
        21 февраля в 17:48
        Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо раскритиковал форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду за жест после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против его команды, передает "Советский спорт".

        "Я не придаю особого значения этому жесту. Он показал его из-за высокого давления со стороны трибун.
        Я понимаю это и не упрекаю Криштиану. Но он утверждает, что выиграл Лигу чемпионов 5 раз. Нет, он выигрывал ее лишь трижды. В двух финалах он играл против нас и одерживал победу нечестно, так что это не считается", - приводит слова функционера Сересо Sport.es.
        League1
        League1
           357 / 887
        21 февраля в 17:40
        Пусть и дальше завидует. У Роналду - 5 !!!. У Атлетико - 0...
        ALBA BARCELONA 21
        ALBA BARCELONA 21
           61 / 887
        21 февраля в 17:34
        Атлетико бетанная-сильная команда и Роналду тоже но страсти берет вверх.
        multazar
        multazar
        21 февраля в 17:34
        все верно. минимум 2 из них откровенно судейские.
        blitz
        blitz ответил Footbolista
           306 / 887
        21 февраля в 17:33
        Кони обладатели кубка Ла Манга (Чунга чанга) и кубка Соли (видимо забыли))...завидуют Реалу))...
        А еще обладатели Кубка УЕФА. Представляю как кб фаны завидуют Реалу и ЦСКА, у самих только кубок Соли и кубок Тины.
        вoлгoдoн
        вoлгoдoн
           120 / 887
        21 февраля в 17:31
        все пять кабинетные и все об этом прекрасно знают,но стесняются говорить вслух,чтобы не рушить "красивую" легенду
        112910415
        112910415
           73 / 887
        21 февраля в 17:29
        почему бы не повеселить народ?!
        Роналду нынче в стане проигравших, некомфортно ему...
        Aivust
        Aivust
        21 февраля в 17:25
        Роналду лучший в мире, а Атлетико неудачники.
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