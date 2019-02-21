Фердинанд: «Начали серьезно рассматривать „Сити“ после ухода Тевеса»

Бывший игрок МЮ Рио Фердинанд вспомнил тот момент, когда игроки «красных дьяволов» осознали, что «Манчестер Сити» станет постоянным претендентом на победу в АПЛ .

Это случилось после трансфера Тевеса. Он неожиданно ушел от нас в «Сити». Мы тогда задумались над этой проблемой, а затем к ним пришел Яя Туре. В тот момент я, Гари Невилл, Гиггз и остальные ребята поняли, что нам еще долго предстоит с ними соперничать.