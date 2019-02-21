Ван Дейк: «Хочу стать легендой „Ливерпуля“»

Защитник Вирджил ван Дейк заявил, что хочет стать легендой «Ливерпуля».

Я бы хотел, чтобы меня запомнили легендой «Ливерпуля». Хочу добиться крутых достижений здесь. У нас фантастическая команда, здесь есть все необходимое. Клуб пошел на все возможное, чтобы подписать меня, я хочу отдать «Ливерпулю» всего себя.

Если играешь за этот клуб, тебе всегда будут рады, ты часть семьи. Это одна из причин, почему я хотел играть за «Ливерпуль». Мои родители живут за городом в Голландии. Мне нравится там бывать. Там уютно, тихо, никто не беспокоит. Думаю пожить так, когда закончу играть.