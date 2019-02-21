Гильерме: «„Локомотив“ готов к возобновлению сезона на 95 %»

Голкипер «Локомотива» Гильерме после победы над «Викингом» (5:1) в товарищеском матче рассказал, в каком состоянии находится команда.
В конце прошлого сбора я пропустил двусторонку – заболела спина, и мы решили не рисковать. Сейчас всё нормально. Отыграл 45 минут. Надеюсь, следующий матч проведу полностью.
Матч с «Викингом» получился легким для вратарей и всей команды.
Да, работы у нас почти не было. Но это сборы, трудно найти соперника уровня команд чемпионата России.
Насколько команда готова к возобновлению сезона?
Процентов на 95. Впереди еще два матча. После следующей игры будем готовы на все сто. Уже соскучились по болельщикам. Ждем всех на матче с «Крыльями» 2 марта!
Даже Палыч точно не знает скорее всего!
Даже Палыч точно не знает скорее всего!