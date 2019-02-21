Гильерме: «„Локомотив“ готов к возобновлению сезона на 95 %»

21 февраля 2019, 20:42

Голкипер «Локомотива» Гильерме после победы над «Викингом» (5:1) в товарищеском матче рассказал, в каком состоянии находится команда.

В конце прошлого сбора я пропустил двусторонку – заболела спина, и мы решили не рисковать. Сейчас всё нормально. Отыграл 45 минут. Надеюсь, следующий матч проведу полностью.

Матч с «Викингом» получился легким для вратарей и всей команды.

Да, работы у нас почти не было. Но это сборы, трудно найти соперника уровня команд чемпионата России.

Насколько команда готова к возобновлению сезона?