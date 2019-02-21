Газзаев: «Дзагоеву 28 лет, у него всё впереди»

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал новость о травме крестообразной связки колена полузащитника Алана Дзагоева.

Очень сожалею, что Дзагоев получил такую тяжелую травму. Но надеюсь и уверен, что через шесть месяцев он вернется на свой уровень. Важно, чтобы хорошо прошла реабилитация. Потому что восстановление после таких травм даже важнее, чем операция. Безусловно, мы еще увидим Дзагоева в лучшей форме. Ему 28 лет, у него всё впереди.