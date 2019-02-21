«Манчестер Сити» вдесятером одержал волевую победу над «Шальке»

21 февраля 2019, 00:57

Дубля Набиля Бенталеба с пенальти не хватило «Шальке» для победы над «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Горожанам» удалось вырвать победу при игре вдесятером.

Гельзенкиркен, стадион «Фелтинс-Арена»

«Шальке-04» - «Манчестер Сити» 2:3 (2:1)

Голы: Бенталеб 38 (пенальти), Бенталеб 45 (пенальти) - Кун Агуэро 18, Лерой Сане 85, Стерлинг 90

«Шальке-04»: Ферманн, МакКенни (Скржыбски 77), Мендиль (Бургшталлер 65), Настасич, Ут (Арит 88), Сердар, Бенталеб, Калиджури, Очипка, Салиф Сане, Брума

Главный тренер: Тедеско Доменико.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стерлинг, Гюндоган, Кун Агуэро (Лерой Сане 78), Ляпорт, Де Брюйне (Зинченко 87), Бернарду Силва, Сильва (Компани 70), Фернандиньо, Отаменди

Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждения: Отаменди 37, Ут 41, Фернандиньо 43, Отаменди 68, Салиф Сане 73

Удаление: Отаменди 68

Судья: Дель Серро Гранде Карлос.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В параллельном матче «Атлетико» обыграл «Ювентус».