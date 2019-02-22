Ходжсон в субботу станет самым возрастным тренером в истории АПЛ

22 февраля 2019, 09:11

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон в субботу побьет рекорд АПЛ , выведя свою команду на матч с «Лестером» в возрасте 71 года и 199 дней. Таким образом, Ходжсон станет самым возрастным тренером в истории Премьер-Лиги. До этого рекорд принадлежал легендарному Бобби Робсону, который работал с «Ньюкаслом» и в 2004 году провел свой последний матч, когда ему был 71 год и 191 день.

Отметим, что контракт Ходжсона с «Пэлас» рассчитан до 2020 года.