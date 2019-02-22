РФС утвердил решение не считать белорусских игроков легионерами

Белорусские футболисты перестали считаться легионерами в российских футбольных турнирах, сообщает РФС.
С 22 февраля 2019 года к легионерам не относятся иностранные граждане, являющиеся гражданами союзного государства, образованного Российской Федерацией и Республикой Беларусь, при условии, что такие граждане имеют право выступать за спортивные сборные команды по футболу Республики Беларусь.
В РПЛ действует лимит на легионеров «6+5», по которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранцев.
А то, что он больше всего идиотских идей предлагал, то не удивлюсь, что это его идея
Видимо скоро судьи из Беларуси будут судить наш чемп, надо же как то фидунишке добывать очки для свинарника
Стыдно за спартак
А то, что он больше всего идиотских идей предлагал, то не удивлюсь, что это его идея
Видимо скоро судьи из Беларуси будут судить наш чемп, надо же как то фидунишке добывать очки для свинарника
Стыдно за спартак
Дюков не упел в должность вступить как уже начал принимать "странные" решения!
К гадалке не ходи, скоро мы увидим пачку игроков Батэ в Зените!)
Дюков не упел в должность вступить как уже начал принимать "странные" решения!
К гадалке не ходи, скоро мы увидим пачку игроков Батэ в Зените!)
Зенит
В составе питерского клуба нет ни одного белорусского спортсмена, поэтому Зенит ничего не теряет и не приобретает от новых договоренностей, хотя кто знает…может, Зенит быстренько купит несколько белорусских футболистов.
Краснодар
В Составе Краснодара есть один белорус - Александр Мартынович, который, кстати, играл в матче против Байера в основе. Теперь Краснодар может выпустить на поле одного «лишнего» легионера.
ЦСКА
У армейцев в составе нет ни одного белорусского футболиста. Из Беларуси здесь есть только главный тренер Виктор Гончаренко, но правила насчет ограничений и так не распространяются на тренеров команд.
Спартак
Похожая ситуация, как и в ЦСКА – ни одного белоруса в составе, зато тренер Олег Кононов – родом из этой страны.
Локомотив
В Локомотиве даже намека нет на то, что здесь есть белорусские футболисты.
Рубин
Также нет ни одного белорусского спортсмена.
Можно и дальше продолжать изучать составы российских футбольных клубов, но и там вы не встретите футболистов с белорусским гражданством.
А теперь о нововведениях – неужели новое правило что-то изменит? Как вы думаете, если белорусских футболистов и так не было в составе клубов РПЛ, то неужели сейчас они появятся только ради того, чтобы их не считали легионерами?
Зенит
В составе питерского клуба нет ни одного белорусского спортсмена, поэтому Зенит ничего не теряет и не приобретает от новых договоренностей, хотя кто знает…может, Зенит быстренько купит несколько белорусских футболистов.
Краснодар
В Составе Краснодара есть один белорус - Александр Мартынович, который, кстати, играл в матче против Байера в основе. Теперь Краснодар может выпустить на поле одного «лишнего» легионера.
ЦСКА
У армейцев в составе нет ни одного белорусского футболиста. Из Беларуси здесь есть только главный тренер Виктор Гончаренко, но правила насчет ограничений и так не распространяются на тренеров команд.
Спартак
Похожая ситуация, как и в ЦСКА – ни одного белоруса в составе, зато тренер Олег Кононов – родом из этой страны.
Локомотив
В Локомотиве даже намека нет на то, что здесь есть белорусские футболисты.
Рубин
Также нет ни одного белорусского спортсмена.
Можно и дальше продолжать изучать составы российских футбольных клубов, но и там вы не встретите футболистов с белорусским гражданством.
А теперь о нововведениях – неужели новое правило что-то изменит? Как вы думаете, если белорусских футболистов и так не было в составе клубов РПЛ, то неужели сейчас они появятся только ради того, чтобы их не считали легионерами?
Сразу, как только официально признают, лазурный бомжеклуб помойкой.
Сразу, как только официально признают, лазурный бомжеклуб помойкой.
Фаустелло, не забывай отписывать, как Федун всё купил.
PS А чего на игроков Казахстана (Сейдахмет, Зайнутдинов) не прописали этот пункт? Ах да, от этого конкурент по таблице в лице Ростова может получить преимуществ больше, чем вероятный инициатор. Как-никак, новый легал Калачёв скоро покинет клуб, а вот Зайнутдинов может блеснуть в команде, у которой после продажи Гулиева и Юсупова будут проблемы с вписыванием состава под лимит.
Фаустелло, не забывай отписывать, как Федун всё купил.
PS А чего на игроков Казахстана (Сейдахмет, Зайнутдинов) не прописали этот пункт? Ах да, от этого конкурент по таблице в лице Ростова может получить преимуществ больше, чем вероятный инициатор. Как-никак, новый легал Калачёв скоро покинет клуб, а вот Зайнутдинов может блеснуть в команде, у которой после продажи Гулиева и Юсупова будут проблемы с вписыванием состава под лимит.
А на счёт белорусских африканцев читайте внимательнее.Легионерами не будут считаться только те,кто может играть за сборную Беларуси.Да и африканцам сейчас легко стать россиянами и без белорусского транзита.
Нужно зрить в корень и смотреть немного дальше,чем сегодня...Или сейчас или никогда.Батька не вечен...
А на счёт белорусских африканцев читайте внимательнее.Легионерами не будут считаться только те,кто может играть за сборную Беларуси.Да и африканцам сейчас легко стать россиянами и без белорусского транзита.
Нужно зрить в корень и смотреть немного дальше,чем сегодня...Или сейчас или никогда.Батька не вечен...
Получить белорусское гражданство намного проще чем российское.
Получить белорусское гражданство намного проще чем российское.