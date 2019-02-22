РФС утвердил решение не считать белорусских игроков легионерами

22 февраля 2019, 15:47

Белорусские футболисты перестали считаться легионерами в российских футбольных турнирах, сообщает РФС .

С 22 февраля 2019 года к легионерам не относятся иностранные граждане, являющиеся гражданами союзного государства, образованного Российской Федерацией и Республикой Беларусь, при условии, что такие граждане имеют право выступать за спортивные сборные команды по футболу Республики Беларусь.