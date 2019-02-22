РФС утвердил решение не считать белорусских игроков легионерами

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 31’  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 45’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 21’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 28’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 21’ Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 29’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 33’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 18 8.5 1.13
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.4 4.6 6.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.8 3.1 2.02
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 3.55 3.25 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 74’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 31’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 1:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 33’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.7 3 6.4
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 31’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 77’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 1:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 2.9 3.1 2.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 15’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3 3.2 2.3
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.9 3.6 2.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 45’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
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РФС утвердил решение не считать белорусских игроков легионерами

22 февраля 2019, 15:47

Белорусские футболисты перестали считаться легионерами в российских футбольных турнирах, сообщает РФС.

С 22 февраля 2019 года к легионерам не относятся иностранные граждане, являющиеся гражданами союзного государства, образованного Российской Федерацией и Республикой Беларусь, при условии, что такие граждане имеют право выступать за спортивные сборные команды по футболу Республики Беларусь.

В РПЛ действует лимит на легионеров «6+5», по которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранцев.

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил ziborock
   233 / 887
01 марта в 21:53
Кононов не Белорус, Курянин он! Дюков не упел в должность вступить как уже начал принимать "странные" решения! К гадалке не ходи, скоро мы увидим пачку игроков Батэ в Зените!)
Кажется, фидун так же теперь сидит в рфс
А то, что он больше всего идиотских идей предлагал, то не удивлюсь, что это его идея
Видимо скоро судьи из Беларуси будут судить наш чемп, надо же как то фидунишке добывать очки для свинарника
Стыдно за спартак
ziborock
ziborock ответил socc57
   25 / 887
23 февраля в 14:29
Сейчас на футбольном поле может находиться одновременно только 6 легионеров. Давайте посмотрим на лидеров РПЛ и на то, сколько белорусов играет в их составе, чтобы понять, насколько наши клубы выиграют от нового правила. Зенит В составе питерского клуба нет ни одного белорусского спортсмена, поэтому Зенит ничего не теряет и не приобретает от новых договоренностей, хотя кто знает…может, Зенит быстренько купит несколько белорусских футболистов. Краснодар В Составе Краснодара есть один белорус - Александр Мартынович, который, кстати, играл в матче против Байера в основе. Теперь Краснодар может выпустить на поле одного «лишнего» легионера. ЦСКА У армейцев в составе нет ни одного белорусского футболиста. Из Беларуси здесь есть только главный тренер Виктор Гончаренко, но правила насчет ограничений и так не распространяются на тренеров команд. Спартак Похожая ситуация, как и в ЦСКА – ни одного белоруса в составе, зато тренер Олег Кононов – родом из этой страны. Локомотив В Локомотиве даже намека нет на то, что здесь есть белорусские футболисты. Рубин Также нет ни одного белорусского спортсмена. Можно и дальше продолжать изучать составы российских футбольных клубов, но и там вы не встретите футболистов с белорусским гражданством. А теперь о нововведениях – неужели новое правило что-то изменит? Как вы думаете, если белорусских футболистов и так не было в составе клубов РПЛ, то неужели сейчас они появятся только ради того, чтобы их не считали легионерами?
Кононов не Белорус, Курянин он!
Дюков не упел в должность вступить как уже начал принимать "странные" решения!
К гадалке не ходи, скоро мы увидим пачку игроков Батэ в Зените!)
Aptyp1k
Aptyp1k ответил ColdSun1995
   798 / 887
23 февраля в 08:15
Если ещё и Мо и Спб то четверть россиян. Во всей Беларусии народу меньше чем Петербурге, к слову
ColdSun1995
ColdSun1995 ответил Antjnin
   533 / 887
22 февраля в 22:09
Тебе не терпится начать кормить белорусов?
)))) в РБ сейчас люди живут куда лучше чем жители России (Москва не в счет). так что как бы да
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
   151 / 887
22 февраля в 21:13
У Калачева есть шанс доиграть сезон в основе.
астап бендер
астап бендер
22 февраля в 21:07
Разве это РФС решает?
socc57
socc57
22 февраля в 20:18
Сейчас на футбольном поле может находиться одновременно только 6 легионеров. Давайте посмотрим на лидеров РПЛ и на то, сколько белорусов играет в их составе, чтобы понять, насколько наши клубы выиграют от нового правила.

Зенит
В составе питерского клуба нет ни одного белорусского спортсмена, поэтому Зенит ничего не теряет и не приобретает от новых договоренностей, хотя кто знает…может, Зенит быстренько купит несколько белорусских футболистов.
Краснодар
В Составе Краснодара есть один белорус - Александр Мартынович, который, кстати, играл в матче против Байера в основе. Теперь Краснодар может выпустить на поле одного «лишнего» легионера.
ЦСКА
У армейцев в составе нет ни одного белорусского футболиста. Из Беларуси здесь есть только главный тренер Виктор Гончаренко, но правила насчет ограничений и так не распространяются на тренеров команд.
Спартак
Похожая ситуация, как и в ЦСКА – ни одного белоруса в составе, зато тренер Олег Кононов – родом из этой страны.
Локомотив
В Локомотиве даже намека нет на то, что здесь есть белорусские футболисты.
Рубин
Также нет ни одного белорусского спортсмена.

Можно и дальше продолжать изучать составы российских футбольных клубов, но и там вы не встретите футболистов с белорусским гражданством.

А теперь о нововведениях – неужели новое правило что-то изменит? Как вы думаете, если белорусских футболистов и так не было в составе клубов РПЛ, то неужели сейчас они появятся только ради того, чтобы их не считали легионерами?
Т34
Т34
   22 / 887
22 февраля в 19:58
Решение это скоро может стать пустышкой, которую вбросил РФС, если отменят лимит на легионеров. Похоже на показуху.
Остапчук 67
Остапчук 67
   588 / 887
22 февраля в 19:16
Правильное решение.
time out
time out
   27 / 887
22 февраля в 18:48
    anyway
    anyway ответил spartak kursk
       71 / 887
    22 февраля в 18:24
    От того,что в нашем государстве появится республика Беларусь в моём кармане пустее не станет,поскольку он итак пуст.А вот,если этого не произойдёт,то вероятность того,что у нас под боком появятся чужие ракеты,вместо своих весьма велика.Это беспокоит меня гораздо сильнее...Дело не в том,что страшны ракеты сами по себе,а в том,что в конце концов нас выдавят с энергетического рынка и пустым станет не только мой карман... А на счёт белорусских африканцев читайте внимательнее.Легионерами не будут считаться только те,кто может играть за сборную Беларуси.Да и африканцам сейчас легко стать россиянами и без белорусского транзита. Нужно зрить в корень и смотреть немного дальше,чем сегодня...Или сейчас или никогда.Батька не вечен...
    если россия будет уважать суверенитет Беларуси, их и так не будет...
    Bastardo
    Bastardo ответил spartak kursk
       527 / 887
    22 февраля в 18:21
    От того,что в нашем государстве появится республика Беларусь в моём кармане пустее не станет,поскольку он итак пуст.А вот,если этого не произойдёт,то вероятность того,что у нас под боком появятся чужие ракеты,вместо своих весьма велика.Это беспокоит меня гораздо сильнее...Дело не в том,что страшны ракеты сами по себе,а в том,что в конце концов нас выдавят с энергетического рынка и пустым станет не только мой карман... А на счёт белорусских африканцев читайте внимательнее.Легионерами не будут считаться только те,кто может играть за сборную Беларуси.Да и африканцам сейчас легко стать россиянами и без белорусского транзита. Нужно зрить в корень и смотреть немного дальше,чем сегодня...Или сейчас или никогда.Батька не вечен...
    А меня вот больше волнуют не перспективы РФ на энергетическом рынке, а то, что на других рынках у нас никаких перспектив нет. Но это так, политота на неполитическом сайте...
    Bastardo
    Bastardo
       527 / 887
    22 февраля в 18:18
    В Краснодаре порвали два баяна. Очень вовремя ввели этот пункт, и плевать, раньше не было такого малого количества белорусов в лиге (Мартынович, Калачёв, Сиваков, Корниленко, Володько, Поляков, не считая игроков молодёжек - весь сегодняшний список новых нелегов). Просто незадолго до этого решения Краснодар провёл два матча составом, который не вписывался в лимит на легов. Можно, конечно подтянуть игроков резерва до качества основных футболистов. Но гораздо проще об этом болтать языком, пока нужные решения принимает РФС. Да и Мартыновича проще признать нелегом, чем воспитать собственного ЦЗ.

    Фаустелло, не забывай отписывать, как Федун всё купил.

    PS А чего на игроков Казахстана (Сейдахмет, Зайнутдинов) не прописали этот пункт? Ах да, от этого конкурент по таблице в лице Ростова может получить преимуществ больше, чем вероятный инициатор. Как-никак, новый легал Калачёв скоро покинет клуб, а вот Зайнутдинов может блеснуть в команде, у которой после продажи Гулиева и Юсупова будут проблемы с вписыванием состава под лимит.
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич
       221 / 887
    22 февраля в 18:04
    Нормально. И вообще, пора бы объединиться и Батьку в президенты.
    spartak kursk
    spartak kursk ответил Antjnin
       246 / 887
    22 февраля в 17:38
    Тебе не терпится начать кормить белорусов?
    От того,что в нашем государстве появится республика Беларусь в моём кармане пустее не станет,поскольку он итак пуст.А вот,если этого не произойдёт,то вероятность того,что у нас под боком появятся чужие ракеты,вместо своих весьма велика.Это беспокоит меня гораздо сильнее...Дело не в том,что страшны ракеты сами по себе,а в том,что в конце концов нас выдавят с энергетического рынка и пустым станет не только мой карман...

    А на счёт белорусских африканцев читайте внимательнее.Легионерами не будут считаться только те,кто может играть за сборную Беларуси.Да и африканцам сейчас легко стать россиянами и без белорусского транзита.

    Нужно зрить в корень и смотреть немного дальше,чем сегодня...Или сейчас или никогда.Батька не вечен...
    beefs
    beefs
       116 / 887
    22 февраля в 17:35
    А что скажет УЕФА???
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       234 / 887
    22 февраля в 17:33
    Теперь с Казахами разберитесь!
    Antjnin
    Antjnin ответил spartak kursk
       401 / 887
    22 февраля в 17:19
    Теперь ждём решения считать Беларусь и Россию единым государством.....
    Тебе не терпится начать кормить белорусов?
    Antjnin
    Antjnin
       401 / 887
    22 февраля в 17:18
    Очень глупое решение. Скоро половина Африки будет иметь белорусское гражданство и все они не будут у нас считаться легионерами.
    Получить белорусское гражданство намного проще чем российское.
    КЭТиК
    КЭТиК
       242 / 887
    22 февраля в 17:10
    Путин сказал и сразу все исполнилось.
    drug01
    drug01
       115 / 887
    22 февраля в 17:04
    Начали за здравие!
    Педро тарасовский
    Педро тарасовский
       125 / 887
    22 февраля в 17:03
    Когда официально тарасовку признают свинофермой?
    RMUKMU
    RMUKMU
       279 / 887
    22 февраля в 17:00
    Дурацкое решение. Какой прок русскому футболу и сборной от белорусов!
    ziborock
    ziborock
       25 / 887
    22 февраля в 16:36
    А когда перестанут считать легионерами аргентинцев?)))
    За адекватность
    За адекватность
       89 / 887
    22 февраля в 16:32
    Да перейдите со следующего сезона на 10 плюс 15 и не парьте голову себе и клубам. Дико сомневаюсь, что наша сборная пострадает. ИМХО.
    anyway
    anyway ответил spartak kursk
       71 / 887
    22 февраля в 16:28
    Теперь ждём решения считать Беларусь и Россию единым государством.....
    долго ждать придется, да не дождешься...
    bsww
    bsww
       621 / 887
    22 февраля в 16:07
    А можно ещё и пятилеток не считать легионерами, как за рубежом
    spartak kursk
    spartak kursk
       246 / 887
    22 февраля в 15:58
    Теперь ждём решения считать Беларусь и Россию единым государством.....
    Морозовский
    Морозовский
       6 / 887
    22 февраля в 15:57
    Следующие, с 23 февраля - аргентосы!
    Переписанный
    Переписанный
       100 / 887
    22 февраля в 15:54
    Ганчаренко привезёт БАТЭ в конюшню и акинфееву место на поле не найдётся.
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