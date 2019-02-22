Гинер, Федун и Галицкий вошли в состав исполкома РФС

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Болгария. Вторая лига
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Индия. Ай-Лига
  • Ирландия. Премьер-лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Марокко. Ботола Про
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Первый дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Румыния. Лига 2
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • США. МЛС
  • Турция. Первая лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чили. Примера дивизион
  • Чили. Примера B
  • Все
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Болгария. Вторая лига
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Индия. Ай-Лига
  • Ирландия. Премьер-лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Марокко. Ботола Про
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Первый дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Румыния. Лига 2
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • США. МЛС
  • Турция. Первая лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чили. Примера дивизион
  • Чили. Примера B
Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 32’  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 45’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 21’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 29’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 22’ Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 30’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 34’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 18 8.5 1.13
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.4 4.6 6.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.8 3.1 2.02
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 3.55 3.25 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 75’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 32’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 1:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 33’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.7 3 6.4
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 31’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 78’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 1:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 2.9 3.1 2.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 16’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3 3.2 2.3
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.9 3.6 2.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
ГлавнаяНовости

Гинер, Федун и Галицкий вошли в состав исполкома РФС

22 февраля 2019, 12:50

Сегодня в Москве состоялись выборы нового состава исполнительного комитета организации.

В новый состав исполкома РФС были избраны:

Прядкин Сергей Геннадьевич (руководитель лиги)
Ефремов Игорь Викторович (руководитель лиги)
Соколов Андрей Илларионович (руководитель лиги)
Алиев Эмиль Гуметович (руководитель лиги)
Галицкий Сергей Николаевич (представитель клубов высшего дивизиона)
Гинер Евгений Леннорович (представитель клубов высшего дивизиона)
Федун Леонид Арнольдович (представитель клубов высшего дивизиона)
Анохин Сергей Вячеславович (представитель РОО МФФ)
Афанасьев Владимир Иванович (представитель МРО)
Бочкарев Михаил Александрович (представитель МРО)
Евтушенко Владимир Петрович (представитель МРО)
Ибрагимов Лом-Али Хусаинович (представитель МРО)
Крысин Владимир Вячеславович (представитель МРО)
Комаров Алексей Александрович (представитель МРО)
Симонян Никита Погосович (представитель РОО ФФММ)
Турчак Анатолий Александрович (представитель МРО)
Шох Рохус Рохусович (представитель МРО)
Гершкович Михаил Данилович (представитель от члена РФС, представляющего тренеров)
Зотов Александр Александрович (представитель от члена РФС, представляющего футболистов)
Мирзоян Александр Багратович (представитель от члена РФС, представляющего ветеранов отечественного футбола).

Также по специальным квотам прошли:

Зотов Александр Александрович (представитель от члена РФС, представляющего футболистов)
Мирзоян Александр Багратович (представитель от члена РФС, представляющего ветеранов отечественного футбола).

Напомним, что новым главой организации стал Александр Дюков.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Вот так сюрприз! Дюков – глава РФС
22 февраляАлександр Чистяков в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии48
ОфициальноРФС утвердил решение не считать белорусских игроков легионерами
22 февраля Комментарии32
ОфициальноДюков - новый президент РФС
22 февраля Комментарии61
Дюков прибыл на конференцию РФС
22 февраля Комментарии9
Дюков: «Важно воспользоваться импульсом чемпионата мира»
22 февраля Комментарии3
C «Рубина» снят запрет на регистрацию новичков
19 февраля Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
RIR68
RIR68 ответил Палыч82
   184 / 887
22 февраля в 18:42
Ну всё..., нелегко придется Локомотиву,)
переименовать в Бронепоезд!!!
RMUKMU
RMUKMU
   279 / 887
22 февраля в 18:15
Многовато лишних людей.
Гавроша
Гавроша
   24 / 887
22 февраля в 16:44
А чего там федун делает? Он же весь футбол загубит.
Tommy Lee
Tommy Lee
   235 / 887
22 февраля в 15:27
Симонян похоже уснёт там вечным сном, но со стула не слезет
Палыч82
Палыч82
   470 / 887
22 февраля в 14:59
Ну всё..., нелегко придется Локомотиву,)
кони-рулят
кони-рулят ответил Дед за ЦСКА
22 февраля в 14:54
Все вроде бы по делу, однако Федун лишний. ИМХО.
фидюн - это своеобразная оппозиция, то бишь - гадить)))
Т34
Т34 ответил makkie
   22 / 887
22 февраля в 14:45
Так и есть! Особенно доставляли их прогнозы в чемпионский сезон - вначале, что Спартак скатится в ФНЛ, потом об увольнении Карреры, затем о покупке судей, ну и вишенкой на торте - о липовом чемпионстве в честь юбилея Симоняна 😂😂 Одно и то же (С)
Это и будет продолжаться, ничего нового у них в головах нет. А что может быть в пустых горшках?)))
Jum13
Jum13
   18 / 887
22 февраля в 14:39
Ну всё - теперь Федун с двойным усилием потащит свиней вверх к любимой квалификации
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   52 / 887
22 февраля в 14:35
Все вроде бы по делу, однако Федун лишний. ИМХО.
spartak kursk
spartak kursk ответил Antjnin
   246 / 887
22 февраля в 14:21
Ничего Миллер не решает. Иначе бы Зенит постоянно был чемпионом, а он забыл когда уже играл в ЛЧ.
Миллер решает очень многое...Но,конечно,не всё.Это так, к слову пришлось...Касаемо Зенита...Не будь Миллера,то и участие в еврокубках для Зенита было бы уже триумфом.....Ну и победа в еврокубке и начало спонсорства Газпрома в главном еврокубке не могут быть простым совпадением....

А не выигрывает Зенит потому что закушался, и не всё решают деньги...
Antjnin
Antjnin ответил Climent
   401 / 887
22 февраля в 14:18
А симонян для чего там, юбилея вроде бы его нет никакого?
Это свадебный генерал, ничего не решает, зато всегда при деле.
Antjnin
Antjnin ответил makkie
   401 / 887
22 февраля в 14:10
Так и есть! Особенно доставляли их прогнозы в чемпионский сезон - вначале, что Спартак скатится в ФНЛ, потом об увольнении Карреры, затем о покупке судей, ну и вишенкой на торте - о липовом чемпионстве в честь юбилея Симоняна 😂😂 Одно и то же (С)
Чтобы Спартаку скатиться в ФНЛ, надо для начала продать всех ведущих игроков, включая и Глушакова. Вот после этого шансы на вылет в ФНЛ становятся просто очевидными.
Antjnin
Antjnin
   401 / 887
22 февраля в 14:08
Нормальный состав. Самое главное есть в нём два адекватных и самых успешных руководителей клубов РПЛ, Гинер и Галицкий.
Antjnin
Antjnin ответил spartak kursk
   401 / 887
22 февраля в 14:07
Каким бы не был исполком,всё-равно всё решает Миллер........
Ничего Миллер не решает. Иначе бы Зенит постоянно был чемпионом, а он забыл когда уже играл в ЛЧ.
makkie
makkie ответил Т34
   23 / 887
22 февраля в 14:07
Все эти комментарии о Спартаке по любому случаю, не важно в каком ключе, говорят о том, что его боятся, при чем не важно в какой спортивной форме он находится. Они с именем Спартака ложатся спать и просыпаются с ним. А чтобы заглушить свой страх они пишут всякие немыслимые гадости и думают, что это как-то может повлиять на сложившуюся ситуацию с популярностью Спартака. Масса троллей зенита и цска, оккупировавших соккер клонами день и ночь бомбят Спартак, да только толку от этого никакого, все уже привыкли ко всем негативным вбросам и смеются над этими "писаками"- клоунами и не обращают внимания.
Так и есть!
Особенно доставляли их прогнозы в чемпионский сезон - вначале, что Спартак скатится в ФНЛ, потом об увольнении Карреры, затем о покупке судей, ну и вишенкой на торте - о липовом чемпионстве в честь юбилея Симоняна 😂😂
Одно и то же (С)
Т34
Т34 ответил makkie
   22 / 887
22 февраля в 14:04
Избрано 20 кандидатов - обсуждают только Федуна. Собственно, так и в футболе: 20 российских клубов - интерес прикован только к Спартаку и изредка к Зениту, а о цска вспоминают лишь по праздникам :)
Все эти комментарии о Спартаке по любому случаю, не важно в каком ключе, говорят о том, что его боятся, при чем не важно в какой спортивной форме он находится. Они с именем Спартака ложатся спать и просыпаются с ним. А чтобы заглушить свой страх они пишут всякие немыслимые гадости и думают, что это как-то может повлиять на сложившуюся ситуацию с популярностью Спартака. Масса троллей зенита и цска, оккупировавших соккер клонами день и ночь бомбят Спартак, да только толку от этого никакого, все уже привыкли ко всем негативным вбросам и смеются над этими "писаками"- клоунами и не обращают внимания.
spartak kursk
spartak kursk
   246 / 887
22 февраля в 13:47
Каким бы не был исполком,всё-равно всё решает Миллер........
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP ответил За адекватность
   49 / 887
22 февраля в 13:44
"Прядкин Сергей Геннадьевич (руководитель лиги) Ефремов Игорь Викторович (руководитель лиги) Соколов Андрей Илларионович (руководитель лиги) Алиев Эмиль Гуметович (руководитель лиги)" Интересно, а одного руководителя с замом не хватило бы?
Это ж РФС, а не РПЛ) Тут несколько лиг и руководителей входит: РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, мини-футбоол.
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   49 / 887
22 февраля в 13:41
Дюков что-то там твердит о переменах и движении вперед, на деле же треть функционеров из списка - бесполезные старикашки вроде Гершковича и Симоняна, оторванные от реальности. Какое к черту движение вперед и таким исполкомом?
Павлоградский маньяк
Павлоградский маньяк
   131 / 887
22 февраля в 13:35
Зачем Арнольдычу это болото, не понимаю.
dzvinka
dzvinka
   75 / 887
22 февраля в 13:34
гинер и федун - это понятно, но тут и Галицкий решил улучшить спортивные показатели клуба))))
Alladins
Alladins
   44 / 887
22 февраля в 13:33
Коррупционеры тарасовские и сюда пробрались.
makkie
makkie
   23 / 887
22 февраля в 13:29
Избрано 20 кандидатов - обсуждают только Федуна.

Собственно, так и в футболе: 20 российских клубов - интерес прикован только к Спартаку и изредка к Зениту, а о цска вспоминают лишь по праздникам :)
SHMEL
SHMEL
   43 / 887
22 февраля в 13:25
Все понимаю,но что делает среди этих уважаемых людей Федун?
Дикий мужчина
Дикий мужчина
   328 / 887
22 февраля в 13:23
Федун автоматом на такие места попадает, столько чемоданов занёс. Гыгы.
LOpp
LOpp
   5 / 887
22 февраля в 13:17
Федун хоть об этом знает?
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 887
22 февраля в 13:12
Бестолковый Федун тут зачем?
Miaf
Miaf
   48 / 887
22 февраля в 13:08
Не может Зенит упустить свои кабинетные победы, для этого сперва один питерский ставленник, теперь второй...
За адекватность
За адекватность
   89 / 887
22 февраля в 13:05
"Прядкин Сергей Геннадьевич (руководитель лиги)
Ефремов Игорь Викторович (руководитель лиги)
Соколов Андрей Илларионович (руководитель лиги)
Алиев Эмиль Гуметович (руководитель лиги)" Интересно, а одного руководителя с замом не хватило бы?
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
   295 / 887
22 февраля в 12:59
Федун - лишнее.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100