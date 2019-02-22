Гинер, Федун и Галицкий вошли в состав исполкома РФС

Сегодня в Москве состоялись выборы нового состава исполнительного комитета организации.
В новый состав исполкома РФС были избраны:
Прядкин Сергей Геннадьевич (руководитель лиги)
Ефремов Игорь Викторович (руководитель лиги)
Соколов Андрей Илларионович (руководитель лиги)
Алиев Эмиль Гуметович (руководитель лиги)
Галицкий Сергей Николаевич (представитель клубов высшего дивизиона)
Гинер Евгений Леннорович (представитель клубов высшего дивизиона)
Федун Леонид Арнольдович (представитель клубов высшего дивизиона)
Анохин Сергей Вячеславович (представитель РОО МФФ)
Афанасьев Владимир Иванович (представитель МРО)
Бочкарев Михаил Александрович (представитель МРО)
Евтушенко Владимир Петрович (представитель МРО)
Ибрагимов Лом-Али Хусаинович (представитель МРО)
Крысин Владимир Вячеславович (представитель МРО)
Комаров Алексей Александрович (представитель МРО)
Симонян Никита Погосович (представитель РОО ФФММ)
Турчак Анатолий Александрович (представитель МРО)
Шох Рохус Рохусович (представитель МРО)
Гершкович Михаил Данилович (представитель от члена РФС, представляющего тренеров)
Зотов Александр Александрович (представитель от члена РФС, представляющего футболистов)
Мирзоян Александр Багратович (представитель от члена РФС, представляющего ветеранов отечественного футбола).
Также по специальным квотам прошли:
Зотов Александр Александрович (представитель от члена РФС, представляющего футболистов)
Мирзоян Александр Багратович (представитель от члена РФС, представляющего ветеранов отечественного футбола).
Напомним, что новым главой организации стал Александр Дюков.
А не выигрывает Зенит потому что закушался, и не всё решают деньги...
А не выигрывает Зенит потому что закушался, и не всё решают деньги...
Особенно доставляли их прогнозы в чемпионский сезон - вначале, что Спартак скатится в ФНЛ, потом об увольнении Карреры, затем о покупке судей, ну и вишенкой на торте - о липовом чемпионстве в честь юбилея Симоняна 😂😂
Одно и то же (С)
Особенно доставляли их прогнозы в чемпионский сезон - вначале, что Спартак скатится в ФНЛ, потом об увольнении Карреры, затем о покупке судей, ну и вишенкой на торте - о липовом чемпионстве в честь юбилея Симоняна 😂😂
Одно и то же (С)
Собственно, так и в футболе: 20 российских клубов - интерес прикован только к Спартаку и изредка к Зениту, а о цска вспоминают лишь по праздникам :)
Собственно, так и в футболе: 20 российских клубов - интерес прикован только к Спартаку и изредка к Зениту, а о цска вспоминают лишь по праздникам :)
Ефремов Игорь Викторович (руководитель лиги)
Соколов Андрей Илларионович (руководитель лиги)
Алиев Эмиль Гуметович (руководитель лиги)" Интересно, а одного руководителя с замом не хватило бы?
Ефремов Игорь Викторович (руководитель лиги)
Соколов Андрей Илларионович (руководитель лиги)
Алиев Эмиль Гуметович (руководитель лиги)" Интересно, а одного руководителя с замом не хватило бы?