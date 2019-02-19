C «Рубина» снят запрет на регистрацию новичков

Палата по разрешению споров РФС сняла запрет с «Рубина» на регистрацию новых игроков.
«В Доме футбола состоялось заседание палаты по разрешению споров РФС, на котором было вынесено следующее решение: удовлетворить заявление „Рубина“ о снятии запрета на регистрацию новых футболистов», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.
Ранее бывший игрок «Рубина» Федор Кудряшов подал заявление в палату по разрешению споров РФС из-за долгов по зарплате. 4 февраля футболист забрал заявление, поскольку решил все вопросы с казанским клубом.