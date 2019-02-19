C «Рубина» снят запрет на регистрацию новичков

19 февраля 2019, 17:54

Палата по разрешению споров РФС сняла запрет с «Рубина» на регистрацию новых игроков.

«В Доме футбола состоялось заседание палаты по разрешению споров РФС , на котором было вынесено следующее решение: удовлетворить заявление „Рубина“ о снятии запрета на регистрацию новых футболистов», — говорится в сообщении пресс-службы РФС .