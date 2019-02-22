Дюков: «Важно воспользоваться импульсом чемпионата мира»

22 февраля 2019, 09:44

Кандидат в президенты РФС Александр Дюков рассказал, почему выдвинул свою кандидатуру.

«Сегодня очень важно правильно воспользоваться импульсом чемпионата мира, принять эффективные решения для дальнейшего развития футбола в нашей стране. И это – задача РФС . Я выдвинул свою кандидатуру на должность президента РФС , понимая высокую ответственность и значимость тех решений, которые предстоит принимать на этом посту.