Дюков: «Важно воспользоваться импульсом чемпионата мира»

Кандидат в президенты РФС Александр Дюков рассказал, почему выдвинул свою кандидатуру.
«Сегодня очень важно правильно воспользоваться импульсом чемпионата мира, принять эффективные решения для дальнейшего развития футбола в нашей стране. И это – задача РФС. Я выдвинул свою кандидатуру на должность президента РФС, понимая высокую ответственность и значимость тех решений, которые предстоит принимать на этом посту.
Созидать и добиваться заметных позитивных изменений – это те цели, которые я всегда ставлю перед собой. С ними же я иду на выборы президента РФС. Но ни один руководитель, каким бы эффективным он ни был, не способен добиться высоких результатов в одиночку. Любая победа всегда является заслугой команды – как и в футболе. И каждый из вас является игроком большой команды РФС. Верю, что только вместе мы сможем создать новые возможности для системного развития российского футбола», — приводятся слова Дюкова в буклете на конференции РФС.
Этот " импульс " давно уже в пятой точке...
Живи свежими мозгами кандидат в в президенты РФС
Этот " импульс " давно уже в пятой точке...
Живи свежими мозгами кандидат в в президенты РФС