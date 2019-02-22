Дюков - новый президент РФС

22 февраля 2019, 12:42

Александр Дюков избран новым президентом РФС .

Выборы состоялись на внеочередной конференции организации в Москве. Дюков был единственным кандидатом на пост.

Выборы прошли открытым голосованием, путем поднятия мандатов. Против и воздержавшихся не нашлось. Дюков избран до февраля 2023 года.