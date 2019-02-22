Дюков - новый президент РФС

Александр Дюков избран новым президентом РФС.
Выборы состоялись на внеочередной конференции организации в Москве. Дюков был единственным кандидатом на пост.
Выборы прошли открытым голосованием, путем поднятия мандатов. Против и воздержавшихся не нашлось. Дюков избран до февраля 2023 года.
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При «питерском» руководстве у сборной были бронза ЛЕ, победа над Испанией в ЧМ, еврокубки клубов.
При «питерском» руководстве у сборной были бронза ЛЕ, победа над Испанией в ЧМ, еврокубки клубов.