Дюков - новый президент РФС

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.6 3.55 5.8
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
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02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
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Дюков - новый президент РФС

22 февраля 2019, 12:42

Александр Дюков избран новым президентом РФС

Выборы состоялись на внеочередной конференции организации в Москве. Дюков был единственным кандидатом на пост.

Выборы прошли открытым голосованием, путем поднятия мандатов. Против и воздержавшихся не нашлось. Дюков избран до февраля 2023 года.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил kolpankolpan
   11 / 887
23 февраля в 10:48
Из за пива у стадиона радость?
Я не пью....пиво....у стадиона...))
berda2003
berda2003
   487 / 887
23 февраля в 10:06
глядя на выборы - правильное название дюкова - генеральный секретарь цк рфс.
RIR68
RIR68
   183 / 887
22 февраля в 18:39
удачи ему в борьбе с тарасовским спрутом!!!
За адекватность
За адекватность ответил yasukuni
   86 / 887
22 февраля в 18:04
Ничего-то вы не поняли, милейший. Да провались ВСЯ Украина со своим Киевом. майданом и футболом в тартарары - я не чихну. А что у НАС лиговская кодла решила бомжового пересидента голубым бакланам обеспечить - это реальный и важный факт.
Ну так а Мутко до Дюкова чей был? Поставили бы условно Федуна кричали бы с другой стороны. Да и лично я не верю во все эти Федун купил, Гинер занес, Газпром порешал, РЖД разрулил. Дай Бог "Краснодар" возьмет чемпионат в этом году найдутся те, кто здесь напишет, что Галицкий что-то там замутил, опять все в кабинетах порешали. Официально подтвержденных фактов нет ( понятно, что можно сказать, да кто же их предоставит). ИМХО.
RMUKMU
RMUKMU
   279 / 887
22 февраля в 17:52
Очередной Зенитовец на посту. Как всегда ожидается отсутствия прогресса и изменений.
SpaM-SARW
SpaM-SARW
   604 / 887
22 февраля в 17:50
Надо прямо писать: новым главой РФС стал бомж
yasukuni
yasukuni ответил За адекватность
   516 / 887
22 февраля в 17:19
Это не ответ, это констатация факта на пост про "страна с глубокими традициями... выборы с одним кандидатом - классика)))". Если бы это написал гражданин США, я бы даже отвечать не стал. Просто за собой тоже нужно замечать.
Ничего-то вы не поняли, милейший. Да провались ВСЯ Украина со своим Киевом. майданом и футболом в тартарары - я не чихну. А что у НАС лиговская кодла решила бомжового пересидента голубым бакланам обеспечить - это реальный и важный факт.
За адекватность
За адекватность ответил yasukuni
   86 / 887
22 февраля в 16:20
Традиционный ответ еще времен СССР: Один кандидат? Зато на Украине, пардон, в США, негров вешают.
Это не ответ, это констатация факта на пост про "страна с глубокими традициями... выборы с одним кандидатом - классика)))". Если бы это написал гражданин США, я бы даже отвечать не стал. Просто за собой тоже нужно замечать.
yasukuni
yasukuni ответил За адекватность
   516 / 887
22 февраля в 16:06
Ну объективности ради может расскажите сколько у Вас было кандидатов на пост президента ФФУ в 2017 году при голосовании, ах да, тоже один Павелко, ну то такое.
Традиционный ответ еще времен СССР: Один кандидат? Зато на Украине, пардон, в США, негров вешают.
Egorium
Egorium
   70 / 887
22 февраля в 15:51
Толку мало, пока половина свиней в РФС, а это полный регресс.
a3r3v3
a3r3v3
22 февраля в 15:31
Одним сказочником стало больше,в нашей волшебной стране.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Jeck Denielse
   310 / 887
22 февраля в 15:24
Хоть неожиданное но приятное известие....
Из за пива у стадиона радость?
Любимец
Любимец
22 февраля в 15:21
Мутко хоть прикольный тип, а это безликое... Газпром Юнайтед!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил LOpp
   293 / 887
22 февраля в 15:20
Как то делал таблицу про президентов РФС. Не поверишь, но все чемпионства Зенита пришлись на период президентства Мудки и Фурса, и 0 (ноль) чемпионств при Колоскове и Толстых. Совпадение?
ДА И КУБОК УЕФА И СУПЕРКУБОК УЕФА БРАЛИ КОГДА ПРЕЗИДЕНТОМ УЕФА БЫЛ МИТРОФАНОВ !!!

БУГАГАГАГА
dzvinka
dzvinka ответил За адекватность
   75 / 887
22 февраля в 15:19
Ну объективности ради может расскажите сколько у Вас было кандидатов на пост президента ФФУ в 2017 году при голосовании, ах да, тоже один Павелко, ну то такое.
обьективности ради, я давно утверждал, что г-н павелко и весь состав ФФУ надо расстрелять не дав сказать даже последнего слова, за ту всю дичь и коррупцию и покрівание договорняков, которую они делают в Украине.
d_fincher
d_fincher
   400 / 887
22 февраля в 15:04
Бывший президент Зенита, Дюков, сменил на посту главы РФС бывшего президента Зенита, Мутко. Хорошая новость? Да, для Зенита. Для других клубов тут ничего хорошего нет.
yasukuni
yasukuni
   516 / 887
22 февраля в 14:52
Бомжовый пересидент начал работу. Кокошка никакой не уголовник, это маленький шалунишка, которому нужно погрозить пальчиком: Ата-ата, чичас по попке нашлепаю. Кокошка пустит мутную от вискаря слезу и побежит за бакланов мячик пинать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 887
22 февраля в 14:43
Хоть неожиданное но приятное известие....
Винсент Вега
Винсент Вега
22 февраля в 14:27
Может надо сразу было Миллера ставить, а это какой то промежуточный вариант)
papic337
papic337 ответил Лакшери
   98 / 887
22 февраля в 14:21
Zenit чемпион
Мраморную доску с золотыми буквами уже заказали или ещё нет?
papic337
papic337 ответил beefs
   98 / 887
22 февраля в 14:20
Новый царь по новому царствует, но что будет с футболом?
Как говорил Сталин: "Нет человека - нет проблемы". Так и тут не будет футбола - не будет проблем.
Лакшери
Лакшери
   275 / 887
22 февраля в 14:20
Zenit чемпион
mugik1973
mugik1973 ответил морозз
   258 / 887
22 февраля в 14:19
Гена вчера вылезал пятые точки всем футболистам зенита
Паровозов
Паровозов
   228 / 887
22 февраля в 14:17
Единственный кто вытащит зину к чемпионству.
mugik1973
mugik1973 ответил ПерекатиПоле
   258 / 887
22 февраля в 14:17
Ты забыл еще написать проигрышь не какущей швеции
Ген Геныч
Ген Геныч
   808 / 887
22 февраля в 14:13
))))))))))Ну я как бы предполагал что так будет))))))))))))))))).Ну что? теперь Зенит лет 5-6 подряд будет чемпионом,а если,при каких то невероятных обстоятельствах не станет,то в ЛЧ будет поподать всегда!))))))))))))))))))))Грёбаное шапито а ни РФС.
papic337
papic337 ответил makkie
   98 / 887
22 февраля в 14:08
Выборы состоялись... ______________________ Ага, выборы 😂😂😂 Ну а если серьезно - Дюкову справедливого руководства! Если не будет тянуть известно чей проект, почёт и уважение Президенту РФС!
Как так не будет тянуть? Будет, ещё как будет!
papic337
papic337
   98 / 887
22 февраля в 14:05
Теперь весь российский футбол будет как академия Зенита. Формально вроде бы есть, а на деле вроде бы как и нет. Первым делом Дюков отменит лимит на легионеров в угоду всякой околофутбольной шушере. Всяким там футбольным агентам, селекционным службам, генеральным директорам клубов и т.д. И будем мы с вами наслаждаться фееричной игрой всяких олонаре, кариок, цауней и иже с ними. Нашим парням вход в премьер лигу будет заказан. Пусть играют на первенство гаражного кооператива. Ура!
kingoffam
kingoffam
   184 / 887
22 февраля в 14:05
Чему удивлятся?Ещё один бомж во главе РФС.Методично и целенаправленно разваливают наш футбол питерские засланцы.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Evgen44
   33 / 887
22 февраля в 13:57
При спартаче колоскове сборная сливала Украине и Японии под руководством алкаша, спартак позорился 1-18 и безнаказанно шлёпался бронматаном, судьи продавались на раз-два.
При «питерском» руководстве у сборной были бронза ЛЕ, победа над Испанией в ЧМ, еврокубки клубов.
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